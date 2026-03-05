Delhi NCR Weather Update : एनसीआर में 6 मार्च से बढ़ेगा रात का तापमान, वायु गुणवत्ता में सुधार से राहत

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 6 मार्च से दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे रातें भी पहले की तुलना में अधिक गर्म महसूस होंगी।

मौसम विभाग के अनुसार 6 और 7 मार्च को आसमान मुख्य रूप से साफ रहने की संभावना है। इन दिनों मौसम में किसी बड़े बदलाव या खराब मौसम की चेतावनी नहीं दी गई है। राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार वातावरण में नमी का स्तर 40 से 80 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिन के समय धूप तेज रहने और रात के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा।

मौसम में इस बदलाव के साथ ही एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिलती नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार दर्ज किया गया है और कई इलाके अब ‘मध्यम’ या ‘संतोषजनक’ श्रेणी के करीब पहुंच गए हैं। इससे लोगों को अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा में सांस लेने का अवसर मिला है।

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आंकड़ों के अनुसार राजधानी के कई क्षेत्रों में एक्यूआई नियंत्रित स्तर पर दर्ज किया गया। आनंद विहार में एक्यूआई 166, बवाना में 147, आश्रम चौक पर 126 और सीआरआरआई मथुरा रोड पर 117 दर्ज किया गया। इसी तरह अलीपुर में 124, चांदनी चौक में 132 और आया नगर में 121 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। कंटोनमेंट क्षेत्र में 127, बुराड़ी क्रॉसिंग में 114 और अशोक विहार में 134 का स्तर दर्ज हुआ।

एनसीआर के अन्य शहरों में भी वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। नोएडा के सेक्टर-116 में एक्यूआई 136, सेक्टर-1 में 133, सेक्टर-125 में 132 और सेक्टर-62 स्थित आईएमडी स्टेशन पर 124 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में इंदिरापुरम में 130, वसुंधरा में 129 और सहयोगी नगर में 123 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया, जबकि लोनी क्षेत्र में 177 का स्तर दर्ज हुआ, जो अभी भी मध्यम श्रेणी के ऊपरी स्तर पर है।

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान में बढ़ोतरी और सतही हवाओं की गति में इजाफा प्रदूषक कणों को फैलाने में मदद कर रहा है। इससे आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता में और सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।

