Delhi NCR Weather Forecast: एनसीआर में पल-पल बदल रहा है मौसम का मिजाज, बारिश से वायु गुणवत्ता हुई उत्तम

दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मौसम सुहावना, प्रदूषण स्तर घटा
Aug 22, 2025, 05:19 AM
नई दिल्ली: इस समय राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का मौसम लगातार करवट ले रहा है। सुबह की तेज धूप दोपहर तक घने बादलों और बारिश में बदल जाती है, जिससे लोगों को दिनभर बदलते मौसम का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार आने वाले पूरे सप्ताह एनसीआर में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। 22 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक के पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश और गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा।

22 और 26 अगस्त को आंधी-तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई गई है, वहीं 23, 24 और 25 अगस्त को सामान्यत: बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 27 अगस्त तक रुक-रुक कर बारिश या गरज-बरस के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तापमान भी इस दौरान सामान्य से कम दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक और अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

हर दो घंटे में मौसम का मिजाज बदलने के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। सुबह घर से निकलते समय धूप तेज होती है, लेकिन कुछ ही घंटों में अचानक काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। इससे ट्रैफिक जाम और जगह-जगह जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है।

हालांकि, बारिश का एक बड़ा फायदा भी देखने को मिला है। लगातार हो रही वर्षा के कारण एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुधरकर उत्तम श्रेणी में पहुंच गया है। बारिश से हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व धुल गए हैं, जिससे लोगों को शुद्ध हवा मिल रही है।

सामान्य दिनों में जहां दिल्ली-एनसीआर का एअर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बहुत खराब स्तर पर रहता है, वहीं अब यह बेहतर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त महीने की इस बारिश ने फिलहाल प्रदूषण के स्तर को काफी हद तक कम कर दिया है।

 

 

