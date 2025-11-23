Delhi AQI : दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई 380 के पार, ग्रेप-4 नियम में और सख्ती

नई दिल्ली: सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक, रविवार को दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में रही, और एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 380 तक पहुंच गया।

सुबह 7:15 बजे, जहांगीरपुरी में एक्यूआई 438 रिकॉर्ड किया गया, जो पूरी तरह से गंभीर कैटेगरी में आता है, जबकि बवाना में 431, आनंद विहार में 427 और अशोक विहार में 421 पर भी गंभीर प्रदूषण लेवल रिपोर्ट किया गया।

एनसीआर क्षेत्र में, नोएडा की एयर क्वालिटी 396 के एक्यूआई के साथ गंभीर मार्क से थोड़ा नीचे रही। ग्रेटर नोएडा में 380 रिकॉर्ड किया गया, जिसे बहुत खराब कैटेगरी में रखा गया, जबकि गाजियाबाद में 426 रिकॉर्ड किया गया, जिसे गंभीर कैटेगरी में रखा गया।

गुरुग्राम और फरीदाबाद का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा, जहां एक्यूआई लेवल क्रमशः 286 और 228 रहा, दोनों 'खराब' रेंज में आते हैं।

बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच, एनसीआर और आस-पास के इलाकों के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में बदलाव किया।

एक प्रेस रिलीज में, सीएक्यूएम ने कहा कि जो उपाय पहले ग्रेप स्टेज 4 के तहत 'गंभीर' कैटेगरी के लिए रिजर्व थे, उन्हें अब स्टेज 3 में लागू किया जाएगा।

इन कदमों में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कम करने के लिए बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करना, ट्रैफिक जाम वाली जगहों पर ज्यादा लोग तैनात करना, मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदूषण अलर्ट जारी करना, और सर्विस फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर सीएनजी और इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट को बढ़ाना, साथ ही ऑफ-पीक ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग किराए शामिल हैं।

पहले 'बहुत खराब' कैटेगरी के लिए स्टेज 3 में रखे गए कई उपायों को अब स्टेज 2 में डाल दिया गया है। इनमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में सरकारी ऑफिसों के लिए काम के घंटे अलग-अलग करना शामिल है।

केंद्र इस इलाके में अपने ऑफिसों के लिए समय अलग-अलग करने पर भी विचार कर सकता है।

पहले गंभीर एक्यूआई के दौरान स्टेज 4 के लिए जो पाबंदियां थीं, जैसे कि पब्लिक, म्युनिसिपल और प्राइवेट ऑफिसों को सिर्फ 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत देना और बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहना, अब स्टेज III में लागू होंगी।

इस बीच, दिल्ली सरकार ने प्राइवेट ऑफिसों को एहतियात के तौर पर 50 प्रतिशत ऑन-साइट स्टाफ के साथ काम करने और बाकी को घर से काम करने की इजाजत देने का निर्देश दिया है, क्योंकि राजधानी लगातार बिगड़ती एयर क्वालिटी से जूझ रही है।

--आईएएनएस