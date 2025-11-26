Delhi NCR Air Pollution : दिल्ली-एनसीआर में छाया कोहरा, हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। विशेष रूप से सुबह करीब 7:40 बजे इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर कोहरे की एक पतली परत जम गई, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगभग 350 के आसपास रहा, जो बहुत खराब हालात को दिखाता है।

जहरीली हवा के कारण अस्पतालों में सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में है।

सुबह-सुबह, आईटीओ पर फुट ओवरब्रिज पर कोहरे की एक चादर छा गई, जिसके चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) एक बार फिर 350 के करीब पहुंच गया, जिससे सेंट्रल दिल्ली में आने-जाने वालों के लिए सुबह के हालात खतरनाक हो गए।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का ओवरऑल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 337 रहा, जो मंगलवार से थोड़ा ही बेहतर है। राष्ट्रीय राजधानी के 39 निगरानी केंद्रों में से 34 ने वायु गुणवत्ता सूचकांक 'बहुत खराब' बताया, जबकि पांच ने प्रदूषण स्तर को 'खराब' कैटेगरी में बताया।

सुबह 7 बजे, रोहिणी में एक्यूआई 376 दर्ज किया गया, जबकि दूसरे बहुत ज्यादा प्रभावित इलाकों में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (367), आनंद विहार (364), बवाना (382), अशोक विहार (364), बुराड़ी (347), अलीपुर (344) और द्वारका (361) शामिल थे, ये सभी बहुत खराब श्रेणी में थे।

एनसीआर इलाके में नोएडा भी लगातार प्रदूषित हवा से परेशान है। बड़े स्टेशनों ने बहुत खराब एक्यूआई बताई, जिसमें सेक्टर 1 में (355), सेक्टर 62 में (304), सेक्टर 116 में (372) और सेक्टर 125 में (399) रहा।

मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 नवंबर तक प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में रहने की उम्मीद है और अगले छह दिनों में हालात गंभीर और बहुत खराब के बीच ऊपर-नीचे हो सकते हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पुराने डेटा से पता चलता है कि पिछले हफ़्ते दिल्ली का औसत एक्यूआई लगातार खतरनाक रहा, देखा जाए तो 391 (रविवार), 370 (शनिवार), 374 (शुक्रवार), 391 (गुरुवार), 392 (बुधवार), 374 (मंगलवार) और 351 (सोमवार) को दर्ज किया गया था।

इस बीच, मौसम विभाग ने बुधवार को हल्का कोहरा रहने का अनुमान लगाया है, और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस (अधिकतम) और 9 डिग्री सेल्सियस (न्यूनतम) के आसपास रहने की संभावना है।

डॉक्टरों ने लोगों को घर के अंदर रहने, मास्क पहनने और बाहरी गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी है, खासकर उन लोगों को जो पहले से ही सांस या दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं।

