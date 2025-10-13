Delhi Domestic Violence : दिल्ली के मुनिरका में घरेलू हिंसा के कारण युवती की मौत

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के मुनिरका गांव में रविवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां घरेलू विवाद के चलते एक महिला की मौत हो गई। वहीं, एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने इसे घरेलू हिंसा से जुड़ा मामला बताया है। मृतका की पहचान मणिपुर की रहने वाली थेम्पी खोंगसाई के रूप में हुई है, जो पेशे से ब्यूटीशियन थीं। वहीं, घायल व्यक्ति का नाम थांगजम विनी मीतई है, जो मुनिरका में किराने की दुकान चलाता था।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, रविवार को थाना किशनगढ़ में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें मुनिरका गांव की गली नंबर-1 में पति-पत्नी के बीच झगड़े की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां घर का दरवाजा अंदर से बंद था। बार-बार दरवाजा खटखटाने पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो पुलिस ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा।

पुलिस की टीम जब घर में प्रवेश की तो देखा कि बाथरूम का दरवाजा भी अंदर से बंद था। पुलिस ने जब उस दरवाजे को खोला, तो अंदर एक पुरुष और एक महिला खून से लथपथ बेहोश थे। दोनों के गले पर धारदार हथियार से कटे घाव थे।

दोनों को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि पुरुष की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक चाकू भी बरामद किया है, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया माना जा रहा है।

पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों पिछले तीन वर्षों से साथ रह रहे थे। शनिवार को किसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ था। मृतका ने इस झगड़े की जानकारी अपने पिता को दी थी। चिंतित पिता ने तुरंत मकान मालकिन को फोन कर हाल जानने को कहा। इसके बाद मकान मालकिन की बेटी ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी।

मौके पर क्राइम टीम और फॉरेंसिक (एफएसएल) की टीम को बुलाया गया। प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद से उपजे हिंसक झगड़े का लग रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।