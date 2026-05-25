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दिल्ली : 10 महीने की बच्ची की हत्या का खुलासा, पिता ने कबूला जुर्म

दिल्ली में 10 महीने की बच्ची की हत्या का खुलासा, पिता ने कबूला जुर्म
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 25, 2026, 03:47 PM
दिल्ली : 10 महीने की बच्ची की हत्या का खुलासा, पिता ने कबूला जुर्म

मुकुंदपुर: राष्ट्रीय राजधानी के बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने एक बेहद गंभीर मामले का खुलासा किया है। दस महीने की एक बच्ची की हत्या कर उसके शव को घर के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने शव बरामद करते हुए बच्ची के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने के लिए अपहरण की झूठी सूचना दी थी।

यह मामला भलस्वा डेयरी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को 24 मई को एक आपातकालीन सूचना मिली थी कि एक घर से 10 महीने की बच्ची का कथित रूप से अपहरण हो गया है।

सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामला अत्यंत संवेदनशील मानते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत विशेष टीमें गठित कर दीं और पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और शिकायतकर्ता पिता की गतिविधियों की जांच की। शुरुआती जांच में ही पुलिस को पिता के बयान और घटनाक्रम में कई विरोधाभास नजर आए, जिसके बाद उस पर संदेह गहरा गया। पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की, तो वह अपने ही बयान से पीछे हटने लगा और लगातार जवाब बदलने लगा।

लगातार पूछताछ के बाद आरोपी पिता टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि वह आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था और इसी तनाव में उसने यह खौफनाक कदम उठाया।

आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी ही बच्ची को घर के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया और बाद में अपहरण की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की।

उसके कबूलनामे के बाद पुलिस टीम ने उसकी निशानदेही पर घर के सेप्टिक टैंक से बच्ची का शव बरामद किया। इसके बाद मामले में हत्या की धाराएं भी जोड़ दी गईं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि आरोपी ने यह कदम अकेले उठाया या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी था।

पुलिस ने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में ही सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण सच्चाई सामने आ सकी। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम

 

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