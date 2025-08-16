भारत समाचार

Delhi Motinagar Accident : मतृक के परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग, कहा- थार चालक ने कर रखी थी ड्रिंक

मोतीनगर में थार ने बाइक को टक्कर मारी, युवक की मौत, आरोपी चालक फरार।
Aug 16, 2025, 12:26 PM
मोतीनगर सड़क हादसा : मतृक के परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग, कहा- थार चालक ने कर रखी थी ड्रिंक

नई दिल्ली: दिल्ली के मोतीनगर इलाके में 15-16 अगस्त की मध्यरात्रि एक दर्दनाक दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार थार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं, थार चालक मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजन सरकार से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

मृतक की बहन किरण ने आईएएनएस को बताया, "मेरे भाई रात में घर से यह बोलकर निकले कि थोड़ी देर में आ रहा हूं, वे अस्पताल में किसी से मिलने गए हुए थे। सड़क के साइड में बाइक खड़ी करके किसी से फोन पर बात कर रहे थे, इतने में थार वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। थार ने बहुत तेज टक्कर मारी और उसमें शराब की बोतलें भी मिली हैं। उन्होंने थार चालक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया।"

मृतक के भाई ने बताया, "भाई हॉस्पिटल से घर आ रहे थे। बीच में मोतीनगर में वे खड़े थे, उसी समय पीछे से थार वाले ने टक्कर मार दी। थार में शराब रखी हुई थी, थार चालक ने भी ड्रिंक की हुई थी। टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हो गई। थार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में हमें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारी सरकार से मांग है कि इस मामले में जिस सजा का प्रावधान है, वो सजा आरोपी को मिले।"

पश्चिमी जिला के डीसीपी विचित्र वीर ने जानकारी देते हुए बताया, "मोती नगर थाने में 15-16 अगस्त की रात को एक दुर्घटना की सूचना मिली। इस दुर्घटना में एक बाइक को थार गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार भिक्षु लाल की मृत्यु हो गई। घटना के बाद, थार वाहन का चालक मौके से भाग गया। कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उसे पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।"

उन्होंने बताया, "मृतक अजय उर्फ भिक्षु लाल मूलरूप से यूपी का रहने वाला है और दिल्ली में प्रेम नगर में रहता था। रात्रि में किसी परिचित से मिलने आचार्य भिक्षु अस्पताल में आया था और मिलकर सड़क किनारे ही खड़ा था। तभी तेज रफ्तार थार कार आई और पल्सर बाइक में टक्कर मार दी और कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी हुई है।"

 

 

