Pravesh Verma Chhath Puja : मंत्री प्रवेश वर्मा ने छठव्रतियों के लिए घर के लोन में बनवा दिया छठ घाट, पत्नी संग अनुष्ठान में हुए शामिल

मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने आवास पर बनाया छठ घाट, पूर्वांचल समाज के साथ मनाया लोक आस्था का पर्व
Oct 28, 2025, 07:17 AM
नई दिल्ली: दिल्‍ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने आवास पर छठ पूजा समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी पत्नी स्वाति वर्मा के साथ अनुष्ठान में भाग लिया। स्वाति वर्मा ने पूर्वांचल की महिलाओं को टीका लगाया और पूजा के लिए आवश्यक सामग्री वितरित की।

मंत्री वर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “दिल्ली सरकार ने पूरे दिल्ली में 1,500 से अधिक छठ घाट बनवाए हैं, जहां पूर्वांचल समुदाय के हमारे हजारों भाई-बहन बड़ी श्रद्धा के साथ छठ पूजा मना रहे हैं। मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हूं, जब स्थानीय निवासी मेरे पास यह कहने आए कि उनके पास अनुष्ठान करने के लिए जगह नहीं है तो मैंने अपने घर के लॉन में ही छठ घाट बनवा दिया। सैकड़ों की संख्या में माताएं-बहनें यहां आकर लोक आस्था के महापर्व छठ को श्रद्धा और उल्लास के साथ मना रही हैं। यह मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है।”

इससे पहले, मंत्री वर्मा ने पंडारा पार्क, पंडारा रोड और बी.आर. कैंप में छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ डीएम, एसडीएम, डीसी, मंडल अध्यक्ष, एनडीएमसी, जल बोर्ड के अधिकारी तथा स्थानीय पूर्वांचल समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि छठ पर्व में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए सभी विभागों को सतर्क किया गया है।

प्रवेश वर्मा ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “हमारी सरकार के सभी विभागों ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि छठ पूजा बिना किसी बाधा के सम्पन्न हो। पंडारा पार्क और पंडारा रोड में छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण डीएम, एसडीएम, डीसी, मंडल अध्यक्ष, एनडीएमसी, जल बोर्ड, आईएंडएफसी विभाग के अधिकारी और स्थानीय पूर्वांचल समाज के भाई-बहनों के साथ किया गया।”

--आईएएनएस

 

 

