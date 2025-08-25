भारत समाचार

Delhi Metro Fare Hike 2025: दिल्ली मेट्रो का किराया आज से बढ़ा, आठ साल में पहली बढ़ोतरी

Aug 25, 2025, 07:22 AM
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में यात्रियों को अब मेट्रो से सफर करने के लिए अधिक भुगतान करना होगा क्योंकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने सोमवार से आधिकारिक तौर पर टिकट किराए में संशोधन किया है।

यह आठ साल में पहली बार किराए में बढ़ोतरी है। आखिरी बार किराया 2017 में संशोधित किया गया था।

डीएमआरसी ने बताया कि किराए में मामूली बढ़ोतरी होगी और ज्यादातर लाइनों पर 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर किराए में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में डीएमआरसी ने कहा, "दिल्ली मेट्रो सेवाओं के यात्री किराए में आज से, यानी 25 अगस्त 2025 (सोमवार) से संशोधन किया गया है। यह वृद्धि न्यूनतम है, जो यात्रा की दूरी के आधार पर 1 रुपए से 4 रुपए तक है (एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए 5 रुपए तक)।"

बढ़ोतरी के बाद, 0 से 2 किलोमीटर के बीच की छोटी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब 11 रुपए देने होंगे, जबकि 32 किलोमीटर से ज्यादा की सबसे लंबी दूरी तय करने वालों को 64 रुपए देने होंगे। इस बढ़ोतरी से पहले न्यूनतम किराया 10 रुपए था।

संशोधित किराया स्लैब अब पूरे मेट्रो नेटवर्क पर लागू हो गया है, जो 390 किलोमीटर से अधिक लम्बा है और दिल्ली-एनसीआर के 285 से अधिक स्टेशनों पर सेवाएं प्रदान करता है।

इसके अलावा, डीएमआरसी ने रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिनों के लिए रियायती किराया स्लैब शुरू किया है। इन दिनों, छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा का किराया काफी कम होगा, जिसमें 5 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए अधिकतम 11 रुपए और 32 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा के लिए अधिकतम किराया 54 रुपए निर्धारित किया गया है।

किराया वृद्धि की घोषणा की कई यात्रियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने आलोचना की है।

कई यूजर्स ने बढ़ती जीवन-यापन लागत पर चिंता व्यक्त की और इस बढ़े हुए राजस्व के उपयोग के बारे में पारदर्शिता की मांग की।

तीखी प्रतिक्रियाओं के बीच, डीएमआरसी के अधिकारियों का कहना है कि परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करने, उच्च सेवा मानकों को बनाए रखने और भविष्य में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए किराए में संशोधन आवश्यक है।

 

