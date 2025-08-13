भारत समाचार

15 August Metro Timing: स्वतंत्रता दिवस पर मेट्रो सेवाएं सुबह 4 बजे शुरू होंगी: डीएमआरसी

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से संचालित होगी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 13, 2025, 07:36 AM
नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। इस बात की जानकारी बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) की ओर से दी गई है।

डीएमआरसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर सभी लाइनों पर ट्रेन सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू होंगी ताकि लाल किले पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों, आमंत्रितों और आम जनता की आवाजाही सुगम हो सके।

डीएमआरसी की सलाह के अनुसार, सुबह 6 बजे तक ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी, जिसके बाद बाकी दिन नियमित समय सारणी का पालन किया जाएगा।

दिल्ली मेट्रो ने एक बयान में कहा, "शुक्रवार, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथियों, आमंत्रितों और आम जनता की सुविधा के लिए, दिल्ली मेट्रो अपनी सभी लाइनों पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे अपनी सेवाएं शुरू करेगी। सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर ट्रेन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी और उसके बाद, शेष दिन नियमित समय सारणी का पालन किया जाएगा।"

स्वतंत्रता दिवस के विशेष मेहमान, जिनके पास रक्षा मंत्रालय का वैध निमंत्रण कार्ड होगा, उन्हें दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) द्वारा प्रदान किए गए विशेष क्यूआर टिकट के माध्यम से मेट्रो में आने-जाने की सुविधा मिलेगी। इन यात्रियों का मेट्रो किराया रक्षा मंत्रालय द्वारा डीएमआरसी को भुगतान किया जाएगा।

लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन समारोह स्थल के सबसे नजदीक हैं।

दिल्ली मेट्रो के अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी 15 अगस्त को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं।

13 अगस्त को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा, “13 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस ड्रेस रिहर्सल के दृष्टिगत, दिल्ली यातायात पुलिस यात्रियों को इन मार्गों का प्रयोग न करने और उल्लिखित समय पर वैकल्पिक मार्गों को प्रयोग करने की सलाह देती है।

 

