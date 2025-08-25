Madhu Vihar Gambling Arrest: मधु विहार पुलिस ने पांच जुआरियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली जिले की मधु विहार पुलिस ने अवैध जुआ गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने मौके से 39,500 रुपए की दांव राशि और 104 ताश के पत्ते बरामद किए हैं।

इस कार्रवाई से न केवल संगठित अपराध की संभावित आशंका टली बल्कि सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई।

दरअसल, 23 अगस्त को नियमित गश्त के दौरान हेड कांस्टेबल सचिन त्यागी को मुखबिर से सूचना मिली कि आईपी एक्सटेंशन स्थित मंगलम रेड लाइट के पास पार्क में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई, जिसके बाद एसएचओ मधु विहार के नेतृत्व और एसीपी तिलक चंद बिष्ट के मार्गदर्शन में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें एचसी अरुण, एचसी सुभोध, एचसी मोहित और एचसी मदन शामिल थे।

पुलिस टीम ने जब मौके पर दबिश दी तो पांचों आरोपी ताश और नगदी के साथ जुआ खेलते पाए गए। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने और सबूत नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन सभी को मौके पर ही पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान दिलशाद, दयाल चंद पुजारी, इर्शाद अली, सिकंदर कुमार और चतुर सिंह के रूप में हुई। इनमें से इर्शाद अली एक आदतन अपराधी है, जो वर्ष 2022 में थाना प्रीत विहार क्षेत्र में डकैती के एक मामले में शामिल था। वहीं, दयाल चंद और चतुर सिंह की आपराधिक पृष्ठभूमि भी सामने आई है, जिसमें दोनों पहले पांच जुआ मामलों में संलिप्त रहे हैं।

पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह कबूल किया कि वे जल्दी और बिना मेहनत किए पैसा कमाने के लिए जुआ खेलते थे। अधिकांश आरोपी बेरोजगार या अस्थायी काम करने वाले हैं, जिसके चलते वे बार-बार इस अवैध गतिविधि में शामिल होते रहे। आरोपियों के पास से 39,500 रुपए की नकदी और 104 ताश के पत्ते बरामद किए गए।

पुलिस ने इस मामले में एफआईआर संख्या 273/2025 दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है।