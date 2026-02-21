Delhi Fire Incident : मदनपुर खादर की जेजे कॉलोनी में आग, एक ही परिवार के तीन लोग झुलसे, महिला की हालत गंभीर

नई दिल्ली: दिल्ली के मदनपुर खादर स्थित जेजे कॉलोनी में एक रिहायशी इमारत में आग लगने और धमाके की घटना सामने आई है।

पुलिस के अनुसार, कालिंदी कुंज थाने को पीसीआर कॉल के जरिए डीडी नंबर 13ए के तहत सूचना मिली कि एक घर में आग लगी है, जिसे शुरुआती तौर पर एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट बताया गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना उस समय हुई जब परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। अचानक तेज धमाका हुआ और आग लग गई, जिससे घर में अफरा-तफरी मच गई। शुरुआती आशंका एलपीजी गैस सिलेंडर में लीकेज के कारण विस्फोट होने की जताई जा रही है, हालांकि पुलिस का कहना है कि धमाके की असली वजह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोग झुलस गए। घायलों की पहचान 52 वर्षीय जगदीश, उनकी 48 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी और 26 वर्षीय बेटे जोतीश के रूप में हुई है। जगदीश दिहाड़ी मजदूर हैं और राजमिस्त्री का काम करते हैं, जबकि उनका बेटा नोएडा के एक सैलून में सहायक के तौर पर काम करता है। लक्ष्मी गृहिणी हैं।

घटना के बाद जगदीश और जोतीश को पीसीआर वैन के जरिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जबकि लक्ष्मी को एंबुलेंस से एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। बाद में तीनों को बेहतर इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल के बर्न वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार जगदीश और जोतीश की हालत फिलहाल स्थिर है, जबकि लक्ष्मी की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए बुलाया गया है। सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए मौके को सील कर दिया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही विस्फोट के वास्तविक कारण का खुलासा हो पाएगा।

--आईएएनएस