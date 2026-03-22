Delhi LPG Racket : महिपालपुर में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी का भंडाफोड़, तीन आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली की एएटीएस टीम ने महिपालपुर इलाके में चल रहे एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों, कृष्ण, दिनेश साहू और मिथिलेश को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं के अवैध व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एएटीएस की एक विशेष टीम को महिपालपुर स्थित के-845 में एलपीजी सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी की गुप्त सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर 21 मार्च को टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर छापा मारा और तीनों आरोपियों को रंगेहाथों पकड़ लिया।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 70 घरेलू और 4 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर बरामद किए। इसके अलावा, एक इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, दो हैंगिंग तौल मशीनें और गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला धातु का पाइप भी बरामद हुआ। मौके पर मौजूद आरोपी सिलेंडरों के भंडारण और व्यापार के लिए कोई वैध लाइसेंस या अनुमति पत्र पेश नहीं कर सके।

पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे पिछले तीन वर्षों से अवैध रूप से एलपीजी सिलेंडरों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे। वे सिलेंडरों को बिना बिल के स्थानीय लोगों को बेचते थे और अधिक मुनाफा कमाने के लिए भरे हुए सिलेंडरों से गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में भरते थे। इस काम के लिए वे धातु के पाइपों का इस्तेमाल करते थे और सिलेंडरों के परिवहन के लिए टाटा ऐस गोल्ड गाड़ी का उपयोग करते थे।

गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी मूल रूप से बिहार के बांका जिले के निवासी हैं और पिछले 20-25 वर्षों से दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने महिपालपुर में एक जगह किराए पर लेकर इसे अवैध गैस गोदाम के रूप में इस्तेमाल कर रखा था।

इस संबंध में थाना वसंत कुंज नॉर्थ में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के बयान के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिससे पता चल सके कि ये लोग कहां-कहां एलपीजी सप्लाई करते हैं।

--आईएएनएस