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Delhi LG TS Sandhu : एलजी ने पार्किंग और सड़क सुरक्षा के लिए जनता और यातायात पुलिस को सराहा

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की पहल ‘प्रोजेक्ट संगम’ की एलजी संधू ने की सराहना, भीड़भाड़ पर लगेगी लगाम
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Dainik Hawk·
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Apr 13, 2026, 02:54 PM
दिल्ली : एलजी ने पार्किंग और सड़क सुरक्षा के लिए जनता और यातायात पुलिस को सराहा

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने सोमवार को दिल्ली यातायात पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पैदल यात्रियों की सुरक्षा और अनधिकृत पार्किंग से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए लगभग 6,000 निवासियों और नागरिक एजेंसियों के साथ 30 से अधिक बैठकें कीं।

एलजी संधू ने यातायात पुलिस द्वारा नागरिकों को ध्यान में रखते हुए समाधान प्रदान करने और सड़कों को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए शुरू की गई एक विशेष परियोजना का स्वागत किया।

एलजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, "2 अप्रैल को मेरी यात्रा और मार्गदर्शन के बाद मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रोजेक्ट संगम सिनर्जिस्टिक एक्शन एंड नेटवर्ल्ड गवर्नेस फॉर एरिया मोबिलिटी लॉन्च किया है।"

संधू ने कहा, "सहयोगात्मक शासन के दर्शन पर आधारित यह पहल, निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करके नागरिक-केंद्रित और जमीनी स्तर पर यातायात समाधान प्रदान करने का प्रयास करती है।"

उन्होंने कहा, "आरडब्ल्यूए, एमडब्ल्यूए और पीडब्ल्यूडी और एमसीडी जैसी नागरिक एजेंसियों को एक साझा मंच पर लाकर, यह परियोजना अनधिकृत पार्किंग से लेकर पैदल यात्रियों की सुरक्षा तक के मुद्दों के वास्तविक समय में समाधान की सुविधा प्रदान करती है।"

उपराज्यपाल ने कहा कि अब तक कनॉट प्लेस, साकेत और करोल बाग सहित प्रमुख क्षेत्रों में 30 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 6,000 से अधिक निवासियों को शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा, "यह सक्रिय और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि सभी हितधारक दिल्ली की सड़कों को सुगम, सुरक्षित और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में मिलकर काम करें।"

उपराज्यपाल ने 2 अप्रैल को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गतिशीलता और डिजिटल यातायात प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की, और भीड़भाड़ मुक्त सड़कों के लिए एआई के उपयोग और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली यातायात पुलिस कर्मियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान उपराज्यपाल ने शहर को वैश्विक निवेश और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

एलजी संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, "आज दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तोडापुर सुविधा में एक उपयोगी सत्र रहा। डिजिटल प्रवर्तन ढांचे की प्रगति की समीक्षा की और व्यस्त समय के यातायात की 24/7 पारदर्शी निगरानी और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ाने पर जोर दिया।"

उन्होंने कहा, "ट्रैफिक जाम न केवल समय और ईंधन बर्बाद करते हैं, बल्कि प्रदूषण को भी बढ़ाते हैं। सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने और रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस की जमीनी उपस्थिति, विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, बढ़ाने पर जोर दिया गया।"

--आईएएनएस

 

 

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