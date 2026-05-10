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Delhi Traffic Advisory : दिल्ली के उपराज्यपाल ने लोगों से ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करने का आग्रह किया

दिल्ली एलजी ने ट्रैफिक नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा को लेकर जारी की एडवाइजरी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 10, 2026, 05:09 AM
दिल्ली के उपराज्यपाल ने लोगों से ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करने का आग्रह किया

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने दिल्लीवासियों और दिल्ली आने वाले लोगों से सुरक्षित और अनुशासित ट्रैफिक व्यवस्था वाला शहर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है।

उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “दिल्ली के मेरे साथी निवासियों और शहर में आने वाले लोगों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी राजधानी को सुरक्षित, सुचारु और अनुशासित ट्रैफिक वाला शहर बनाने में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।”

 

उन्होंने लिखा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारी प्यारी दिल्ली की भलाई के लिए एक जरूरी नागरिक जिम्मेदारी है। इससे ट्रैफिक जाम कम करने, दुर्घटनाओं को रोकने और सिग्नल तथा ग्रिडलॉक में वाहनों के खड़े रहने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है।

 

उपराज्यपाल ने लिखा कि मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे गलत दिशा में वाहन चलाने, सिग्नल तोड़ने और खतरनाक तरीके से सड़क पार करने जैसी गतिविधियों से सख्ती से बचें। जिम्मेदारी के साथ पार्किंग करना और हेलमेट व सीट बेल्ट पहनना जैसे आसान कदम साथी नागरिकों के साथ-साथ अपने परिवारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाते हैं।

 

उन्होंने लिखा कि मैंने ट्रैफिक पुलिस को पूरी दिल्ली में अपने एनफोर्समेंट ड्राइव को बढ़ाने का निर्देश दिया है। आप इन वायलेशन की रिपोर्ट करने और रोड सेफ्टी में अपने योगदान के लिए रिवॉर्ड पाने के लिए 'ट्रैफिक प्रहरी' ऐप का इस्तेमाल करके भी इस मूवमेंट को मजबूत बना सकते हैं।

 

उपराज्यपाल ने लिखा कि एक व्यवस्थित और सुरक्षित दिल्ली हमारी पहुंच में है, बशर्ते हम इन बुनियादी नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हों। मैं सभी के लिए बेहतर राजधानी बनाने में आपके सहयोग की उम्मीद करता हूं।

 

बता दें कि एक दिन पहले शनिवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने, ट्रैफिक अनुशासन बनाए रखने और जानलेवा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गलत दिशा में वाहन चलाने के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है।

 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि 4 मई से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, जिसके तहत 72 एफआईआर दर्ज की गईं और 7,249 चालान जारी किए गए। पुलिस के अनुसार, गलत दिशा में वाहन चलाना आमने-सामने की टक्कर, ट्रैफिक जाम और गंभीर सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बना हुआ है।

 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे निर्धारित मार्गों का इस्तेमाल करें और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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