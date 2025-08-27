भारत समाचार

Delhi Police Encounter: केशवपुरम में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, एक घायल, दो गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस मुठभेड़ में लुटेरा घायल, दोनों आरोपी गिरफ्तार
Aug 27, 2025, 10:28 AM
नई दिल्ली : केशवपुरम में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, एक घायल, दो गिरफ्तार

नई दिल्ली:  केशवपुरम थाना क्षेत्र में पुलिस और लुटेरों के बीच मंगलवार देर रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक अपराधी को गोली लगी, जबकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से लूटा गया मोबाइल फोन और हथियार भी बरामद किए हैं।

पुलिस के मुताबिक, गुप्त सूचना के आAधार पर हवलदार मोहित, हवलदार संजीव और कांस्टेबल राम किशोर की टीम ने सी-5 ब्लॉक के पास होटल लगुना और बैंक्वेट हॉल के नजदीक छापा मारा। वहां दो संदिग्ध एकांत स्थान पर बैठे थे। पुलिस को देखते ही एक अपराधी ने हवलदार मोहित पर गोली चला दी, जो बाल-बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में हवलदार मोहित ने अपनी सरकारी 9 मिमी पिस्तौल से गोली चलाई, जो हमलावर के दाहिने पैर में लगी।

घायल अपराधी की पहचान राजू उर्फ अजय उर्फ कंगारू (33 वर्ष, निवासी जी-1-55, वाल्मीकि कैंप, लॉरेंस रोड) के रूप में हुई। वह पहले 12 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। उसके साथी रवि उर्फ गोटिया (30 वर्ष, निवासी झुग्गी नंबर 86, लॉरेंस रोड) को भी पकड़ा गया, जो 7 मामलों में वांछित था। रवि के पास से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद हुआ।

घायल राजू को तुरंत पीसीआर वैन से दीप चंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कांस्टेबल राम किशोर अस्पताल में मौजूद हैं। क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर जांच कर रही है और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया है।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1), 221, 132, 121(1), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54, 59 के तहत केस दर्ज किया है। जांच जारी है और पुलिस अन्य संभावित अपराधियों की तलाश में है। पुलिस ने कहा कि इस कृत्य में संलिप्त किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी की तलाश जारी है।

 

