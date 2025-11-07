Delhi Government Decision : दिल्ली में अब चरणबद्ध समय पर खुलेंगे सरकारी व निगम कार्यालय: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों के कार्य समय में परिवर्तन का निर्णय लिया है। यह फैसला एहतियात के तौर पर प्रदूषण की समस्या से बचने के लिए लिया गया है, ताकि सड़कों पर वाहनों का दबाव एक साथ न बढ़े और यातायात का बोझ समान रूप से विभाजित होकर प्रदूषण के स्तर को कम कर सके।

मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि हमारी सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए लगातार गंभीर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हमारी सरकार ने पहले से ही सक्रियता दिखाते हुए यह कदम उठाया है। हमारी सरकार नहीं चाहती कि समस्या के बाद उसका समाधान तलाश किया जाए।

मुख्यमंत्री के अनुसार, उन्होंने हाल ही में पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारियों के साथ एक बैठक में राजधानी के प्रदूषण को लेकर विचार किया था। इसमें तय किया गया था कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और नगर निगम के कार्यालयों में चरणबद्ध बदलाव किया जाए। बैठक में यह भी बताया गया था कि राजधानी में इन दिनों प्रदूषण बढ़ने पर पिछली सरकार के कार्यकाल में भी सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया जाता रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालयों के खुलने और बंद होने के समय में इतना अंतर रखा जाए कि ट्रैफिक का दबाव एक साथ न पड़े। दिल्ली में सर्दियों के दौरान पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे प्रदूषक तत्वों का स्तर सामान्य मानकों से कहीं अधिक बढ़ जाता है, जिससे वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक और दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक है। इन दोनों समयों में मात्र 30 मिनट का अंतर होने के कारण सुबह और शाम दोनों समय भारी यातायात और जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे वायु प्रदूषण और बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि दोनों संस्थानों के खुलने और बंद होने के समय में अधिक अंतर रखा जाए तो सड़कों पर एक साथ वाहनों की संख्या घटेगी और इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार इस साल भी उपरोक्त समय (15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक) में प्रदूषण बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, इसलिए सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव किया जा रहा है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार अब सर्दियों में दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किए गए हैं।

--आईएएनएस