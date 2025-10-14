Delhi Water Bill Waiver : दिवाली से पहले दिल्ली सरकार का तोहफा, पानी के घरेलू उपभोक्ताओं का लेट पेमेंट सरचार्ज माफ

नई दिल्ली: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिवाली से पहले दिल्लीवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार ने पानी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करने का फैसला किया है।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पानी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 31 जनवरी, 2026 तक बकाया बिल के भुगतान पर 100% छूट का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि आज ‘लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना’ और ‘अनधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना’ का शुभारंभ किया गया है। ये दोनों योजनाएं दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई हैं और जल प्रबंधन प्रणाली को अधिक जनहितैषी और पारदर्शी बनाएंगी।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अनधिकृत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेनल्टी को 25,000 से घटाकर केवल 1,000 रुपए किया है, जबकि व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए इसे 61,000 से घटाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। यह कदम लाखों उपभोक्ताओं को भविष्य की योजनाओं और निर्बाध जल आपूर्ति से जोड़ने का मार्ग भी खोलेगा।
दिल्ली जल बोर्ड की व्यवस्था को पुनर्जीवित और आधुनिक बनाते हुए अब नई बिलिंग प्रणाली, पारदर्शी रेवेन्यू मैनेजमेंट और 34 नए डिविजन के गठन के माध्यम से राजधानी की जल वितरण व्यवस्था को अधिक सुगम, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम बनाया जा रहा है।
इस अवसर पर दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह जी भी उपस्थित रहे।
इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधा केंद्र के शुभारंभ की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सहज यात्रा को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। यह पहल भारतीय रेल को अधिक आधुनिक, व्यवस्थित और जनसेवा-केन्द्रित बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।
सीएम ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर त्योहारों से पहले नई व्यवस्थाओं और सुविधाओं का अवलोकन कर यात्रियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल जनसेवा, जनसुविधा और जनभावना की पहचान बन चुकी है। यहां खुला नया यात्री सुविधा केंद्र यात्रियों की सहज, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवाजाही के लिए एक सराहनीय पहल है। स्टेशन परिसर को अब तीन टिकटिंग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है ताकि प्लेटफॉर्म पर अचानक बढ़ने वाली भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।