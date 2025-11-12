भारत समाचार

Delhi Government decision : दिल्ली सरकार का फैसला, वीरांगना झलकारी बाई को 'महान व्यक्तित्व' की श्रेणी में मिली जगह

दिल्ली सरकार ने झलकारी बाई को सम्मान योजना में जोड़ा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 13, 2025, 06:35 AM
दिल्ली सरकार का फैसला, वीरांगना झलकारी बाई को 'महान व्यक्तित्व' की श्रेणी में मिली जगह

नई दिल्‍ली: दिल्‍ली सरकार ने वीरांगना झलकारी बाई कोली को 'महान व्यक्तित्वों की जयंती एवं पुण्यतिथि मनाने की योजना' में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह योजना एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। यह फैसला बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने इसकी जानकारी दी।

सीएम रेखा गुप्‍ता ने बुधवार को सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।

उन्‍होंने पोस्‍ट में लिखा, "बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली सरकार ने वीरांगना झलकारी बाई कोली जी को एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'महान व्यक्तित्वों की जयंती एवं पुण्यतिथि मनाने की योजना' में शामिल करने का निर्णय लिया है।

सीएम रेखा गुप्‍ता ने पोस्‍ट में आगे लिखा कि भारत माता की रक्षा में झलकारी बाई का पराक्रम, त्याग और अदम्य साहस नारीशक्ति का तेजस्वी प्रतीक है। उन्होंने रणभूमि में वह उदाहरण प्रस्तुत किया जिसने भारतीय नारी को बलिदान, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की नई परिभाषा दी।

उन्‍होंने पोस्‍ट में लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत नारीशक्ति को राष्ट्रनिर्माण की अग्रदूत के रूप में सम्मानित कर रहा है। दिल्ली सरकार का यह निर्णय उसी विचारधारा का सशक्त विस्तार है जो हर मातृशक्ति में भारत के सनातन मूल्यों और राष्ट्रनिष्ठ चेतना को देखती है।

कल्याण विभाग की इस योजना में पहले से डॉ. भीमराव अंबेडकर, संतश्री रविदास, महर्षि वाल्मीकि, संत कबीर, संतश्री गाडगे महाराज और संतश्री दुर्बल नाथ जैसे महान व्यक्तित्व शामिल हैं।

उन्‍होंने कहा कि वीरांगना झलकारी बाई का नाम इस सूची में जुड़ना, समरसता, समानता और राष्ट्रप्रेम के मूल्यों को और सुदृढ़ करता है।

बता दें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की साहसी महिला और भारत की प्रमुख वीरांगना झलकारी बाई का जन्म बुंदेलखंड के एक गांव में 22 नवंबर को एक निर्धन कोली परिवार में हुआ था।

--आईएएनएस

 

 

Policy UpdatesDelhi governmentIndian Historywomen empowermentSC ST OBC welfareSocial WelfareJhalkari Bai

Related posts

Loading...

More from author

Loading...