Cleanliness Drive : दिल्ली में चिन्हित 37 हॉटस्पॉट्स की रोजाना ली जाएगी स्वच्छता रिपोर्ट: कपिल मिश्रा

दिल्ली में कपिल मिश्रा ने घोंडा से स्वच्छता अभियान की शुरुआत
Nov 15, 2025, 02:57 PM
नई दिल्‍ली: दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सफाई अभियान की शुरुआत की है। इसमें सभी कैबिनेट मंत्री और विधायक स्वच्छता अभियान में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घोंडा चौक में विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और अभियान के तहत क्षेत्र के चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर विशेष सफाई और निगरानी के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

इस अवसर पर घोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर, स्थानीय निगम पार्षद और जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

मंत्री कपिल मिश्रा ने स्थानीय टीमों के साथ मिलकर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मैं आज हमारे विधायक अजय महावर, निगम पार्षद और डीसी अभिषेक का विशेष धन्यवाद करता हूं, जो इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे मन से लगे हुए हैं। आज से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट और सभी विधायक दिल्ली के हर वार्ड में व्यापक स्वच्छता अभियान शुरू कर रहे हैं। जिन स्थानों पर गंदगी की समस्या अधिक है, वहां विशेष सफाई और निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली और जमुनापार क्षेत्रों की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। प्रशासन ने यहां 37 हॉटस्पॉट्स की पहचान की है। हम प्रतिदिन इन क्षेत्रों में जाकर सफाई की स्थिति का जायजा लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अभियान लगातार और प्रभावी रूप से आगे बढ़े। रोज सुबह गंदगी के हॉटस्पॉट्स की मॉनिटरिंग की जाएगी और उनके सुधार की दिशा में अभियान चलाया जाएगा।

वहीं, मंत्री कपिल मिश्रा ने राष्ट्रीय राजनीति पर बोलते हुए कहा कि बिहार की जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और जनता से उनके सीधे जुड़ाव की जीत है। जो लोग देश और सेना के खिलाफ झूठ फैलाते हैं और समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, जनता उन्हें बार-बार स्पष्ट संदेश देती रही है और आगे भी देती रहेगी।

सुरक्षा व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं। आतंकवादी हताशा में कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वे न तो दिल्ली को डरा सकते हैं और न ही देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा सड़कों, ट्रैफिक लाइट्स और सफाई से जुड़े कई मुद्दों को वर्षों तक अनदेखा किया गया था, लेकिन अब सभी मंत्री और विधायक रोजाना विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और सुबह-सुबह सफाई की प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। नगर निगम, जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यह स्वच्छता अभियान दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और सुचारु बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

--आईएएनएस

 

 

