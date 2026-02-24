भारत समाचार

Delhi Meerut Namo Bharat : दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर रिकॉर्ड राइडरशिप, एक दिन में 1 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर

मेरठ मेट्रो के साथ शुरू हुए पूरे कॉरिडोर पर 70% राइडरशिप वृद्धि
Feb 24, 2026, 03:36 PM
दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर रिकॉर्ड राइडरशिप, एक दिन में 1 लाख से अधिक यात्रियों ने किया सफर

नई दिल्ली: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शेष खंडों तथा मेरठ मेट्रो के उद्घाटन के बाद पहले पूर्ण संचालन दिवस पर अभूतपूर्व राइडरशिप दर्ज की गई। पूरे कॉरिडोर पर सोमवार को एक ही दिन में 1 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले इस कॉरिडोर पर औसतन प्रतिदिन लगभग 60,000 यात्री यात्रा कर रहे थे। नए रिकॉर्ड के साथ राइडरशिप में करीब 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

कॉरिडोर का सबसे व्यस्त स्टेशन मेरठ शहर के मध्य स्थित बेगमपुल रहा, जहां सबसे अधिक यात्री संख्या दर्ज की गई। यह भूमिगत स्टेशन आबू लेन मार्केट और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र के बीच स्थित है तथा नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों सेवाएं प्रदान करता है। उद्घाटन के साथ ही यह स्टेशन शहर का प्रमुख मोबिलिटी हब बनकर उभरा है। दूसरे स्थान पर आनंद विहार स्टेशन रहा, जो कॉरिडोर का सबसे बड़ा मल्टी-मॉडल ट्रांजिट हब है। यहां से आनंद विहार रेलवे स्टेशन, दिल्ली मेट्रो की पिंक और ब्लू लाइन, स्वामी विवेकानंद आईएसबीटी, कौशांबी बस स्टैंड और सिटी बस सेवाओं से सीधी कनेक्टिविटी मिलती है।

गाजियाबाद स्टेशन ने भी उच्च राइडरशिप दर्ज कराई। यह स्टेशन दिल्ली और मेरठ के बीच महत्वपूर्ण द्वार की भूमिका निभाता तथा फुट ओवरब्रिज के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन के शहीद स्थल स्टेशन से जुड़ा है। नव उद्घाटित सराय काले खां, शताब्दी नगर और मोदीपुरम स्टेशनों पर भी यात्रियों की अच्छी-खासी भीड़ देखी गई। न्यू अशोक नगर स्टेशन पर भी यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई।

दैनिक यात्रियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में परिवार और युवाओं ने भी नई सेवा का अनुभव लेने के लिए यात्रा की। यात्रियों ने हाई-स्पीड, पूर्णत: वातानुकूलित और आरामदायक ट्रेनों की सराहना की। सोशल मीडिया पर यात्रियों की सेल्फी और वीडियो खूब साझा किए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 फरवरी को न्यू अशोक नगर से सराय काले खां तक 5 किमी और मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किमी खंड का उद्घाटन किया गया था। इसके साथ ही सराय काले खां से मोदीपुरम तक कुल 15 स्टेशनों वाला संपूर्ण कॉरिडोर संचालित हो गया। साथ ही मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक मेरठ मेट्रो सेवा भी शुरू की गई। 135 किमी प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड और 120 किमी प्रति घंटे की अधिकतम परिचालन गति के साथ मेरठ मेट्रो देश की सबसे तेज मेट्रो प्रणाली बन गई है।

21 किमी लंबे इस खंड में 12 स्टेशन हैं, जिनमें मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम इंटरचेंज स्टेशन शामिल हैं। पहले ही दिन रिकॉर्ड राइडरशिप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोग तेज, सुरक्षित और एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को तेजी से अपना रहे हैं। यह परियोजना क्षेत्र में आधुनिक और यात्री-केंद्रित गतिशीलता के नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।

--आईएएनएस

 

 

