Delhi Fog Impact : दिल्ली में घने कोहरे का असर, इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीऔर आसपास के इलाकों में कम दृश्यता और घने कोहरे के चलते विमान परिचालन प्रभावित हो रहा है। इसी को देखते हुए देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है।

एयरलाइन ने साफ किया है कि खराब मौसम के कारण उड़ानों के समय में बदलाव संभव है और कुछ फ्लाइट्स में देरी या पुनर्निर्धारण भी हो सकता है।

इंडिगो ने अपने आधिकारिक 'एक्स' पोस्ट के जरिए कहा कि दिल्ली में लगातार बने कोहरे और कम दृश्यता की स्थिति पर उनकी टीमें लगातार नजर बनाए हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एयरलाइन यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि सभी यात्री सुरक्षित और सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें।

एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जरूर जांच लें। इसके लिए इंडिगो की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिगो ने भरोसा दिलाया है कि ग्राउंड स्टाफ और कस्टमर सपोर्ट टीमें हर कदम पर यात्रियों की सहायता के लिए मौजूद हैं, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

इंडिगो ने मौसम को लेकर उम्मीद जताई है कि जल्द ही आसमान साफ होगा, जिससे उड़ान सेवाएं सामान्य हो सकेंगी। साथ ही, यात्रियों के धैर्य और सहयोग के लिए एयरलाइन ने उनका आभार भी जताया है। इंडिगो का कहना है कि यह यात्रियों को किफायती किराए, समय पर उड़ान और बिना किसी झंझट के यात्रा अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बता दें कि इंडिगो भारत की सबसे बड़ी यात्री विमानन कंपनी है। यह दुनिया की प्रमुख एयरलाइंस में भी शामिल है। इंडिगो के पास 400 से अधिक विमानों का आधुनिक बेड़ा है। एयरलाइन हर दिन 2,200 से ज्यादा उड़ानों का संचालन करती है और 130 से अधिक गंतव्यों को जोड़ती है। इनमें 40 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन भी शामिल हैं।

--आईएएनएस