Delhi Hot Air Balloon : दिल्ली की पहली हॉट एयर बैलून राइड का परीक्षण सफल: वीके सक्सेना

यमुना तट पर दिल्ली की पहली हॉट एयर बैलून राइड का सफल परीक्षण
Nov 26, 2025, 03:25 AM
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना मंगलवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों के साथ यमुना तट पर बांसेरा में शहर की पहली हॉट एयर बैलून सवारी के सफल परीक्षण के साक्षी बने। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि डीडीए की यह पहल दिल्ली के क्षितिज को एक नया आयाम देगी और शहर के इको-टूरिज्म और साहसिक खेलों को और मजबूत करेगी।

वहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यमुना नदी पर स्थित डीडीए के बांसेरा पार्क में मंगलवार को दिल्ली की पहली हॉट एयर बैलून राइड का परीक्षण सफल रहा। एक योग्य और पेशेवर ऑपरेटर द्वारा संचालित, ये बैलून राइड सुरक्षा मानकों के उच्चतम मानकों को पूरा करती हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में शुरू की गई यह नई मनोरंजक, साहसिक गतिविधि दिल्ली को उन्नत मनोरंजक सुविधाओं और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से परिपूर्ण एक जीवंत शहर बनाने की दिशा में एक और कदम है।

उन्होंने कहा कि शनिवार से बांसेरा में और उसके बाद आने वाले दिनों में असिता, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राष्ट्रमंडल खेल ग्राम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी दिल्लीवासियों के लिए बैलून राइड उपलब्ध होंगी।

डीडीए चार स्थानों पर हॉट एयर बैलून की सवारी शुरू करेगा- बांसेरा, असिता, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।

आधिकारिक बयान में कहा गया है, "बांसेरा में सफल परीक्षण के बाद सार्वजनिक संचालन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। ये राइड्स निवासियों और आगंतुकों को दिल्ली के प्राकृतिक परिदृश्य, नदी तट और शहर के नजारे का एक अनूठा हवाई दृश्य प्रदान करेंगी, जिससे शहर की पर्यटन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।"

बयान में कहा गया है कि प्रतिदिन चार घंटे के लिए टेथर्ड उड़ानों की अनुमति होगी। हालांकि, डीडीए आवश्यकतानुसार इसे बढ़ा सकता है।

बयान में कहा गया है कि डीडीए ने यमुना के पुनरुद्धार पर व्यापक रूप से काम किया है, और इसके तट पर कई परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं, जिनमें असिता भी शामिल है, जो कभी अतिक्रमित भूमि थी और अब एक हरे-भरे, सुंदर परिदृश्य में परिवर्तित हो गई है।

--आईएएनएस

 

 

