Delhi Education Minister : आशीष सूद ने 'आप' पर स्कूल के मुद्दों का राजनीतिकरण करने का लगाया आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली के छात्रों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) पर बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले पुराने स्कूल विवादों को राजनीतिक रूप देने और अनावश्यक दिखावा करने का आरोप लगाया।

एपीजे स्कूल के छात्रों के लिए एडमिट कार्ड सुनिश्चित कराने के बाद मंत्री सूद ने कहा कि रेखा गुप्ता की सरकार राजधानी के हर छात्र के शैक्षणिक हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान जारी किया और कहा कि दिल्ली का हर बच्चा हमारा अपना है। चाहे वह निजी स्कूल में पढ़ता हो या सरकारी स्कूल में, मेरे और मेरे कार्यालय के दरवाजे उनके और उनके माता-पिता के लिए 24 घंटे खुले हैं। छात्रों को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वे स्वयं शिक्षा मंत्री के रूप में उनके ‘लोकल गार्जियन’ की तरह साथ खड़े हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी डर या मानसिक तनाव के अपनी परीक्षाओं पर ध्यान दें।

मंत्री ने आरोप लगाया कि 'आप' ने स्कूल और अभिभावकों के बीच पांच साल पुराने विवाद को सुलझाने के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सुबह स्कूल को सील किया गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में अदालत के आदेश से उसे खोल दिया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल दिखावा था।

मंत्री सूद ने फीस एक्ट की धारा 13 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी स्कूल को फीस वसूली के लिए जबरदस्ती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उनका विभाग स्कूल प्रबंधन, वरिष्ठ अधिकारियों और अभिभावकों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि ऐसे विवाद शिक्षा में बाधा न बनें।

आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए मंत्री ने कहा, “हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने परिवार और दिल्ली के भविष्य के लिए पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। इस महत्वपूर्ण समय में हम उन्हें मानसिक स्थिरता और पूरा सहयोग देने के लिए यहां हैं।”

