Criminal Arrest : द्वारका स्पेशल स्टाफ की बड़ी कार्रवाई, आदतन बदमाश गिरफ्तार, देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद

नई दिल्ली: दिल्ली के द्वारका जिले की विशेष पुलिस टीम ने एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी रनहोला थाना क्षेत्र का घोषित बदमाश और जिला बदर है, जिसकी पहचान विपिन उर्फ रिंकू उर्फ बोना के रूप में हुई है। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर अवैध हथियार रखने और उनकी आपूर्ति करने वाले अपराधियों पर नजर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी के तहत सहायक पुलिस आयुक्त (संचालन) की निगरानी में निरीक्षक कमलेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही थी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। साथ ही स्थानीय सूत्रों को भी सक्रिय किया गया था।

इसी दौरान 31 मार्च 2026 को पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और आरोपी विपिन उर्फ रिंकू उर्फ बोना को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इसके बाद द्वारका नॉर्थ थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले से ही रनहोला थाना का सूचीबद्ध बदमाश है और उसे क्षेत्र से बाहर रहने का आदेश भी दिया गया था। इसके बावजूद वह अवैध गतिविधियों में लिप्त था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह जल्दी पैसा कमाने की लालच में अपराध करता था, ताकि वह अपनी नशे की आदतों और आरामदायक जीवनशैली के खर्च पूरे कर सके।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी चोरी, लूट और हथियार से जुड़े कुल 16 मामलों में शामिल रह चुका है। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य है। वह मोहन गार्डन इलाके में किराए के मकान में रहता था। उसके पिता चालक हैं, जबकि माता गृहिणी हैं। उसने केवल पांचवीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है और नशे की लत के चलते अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गया।

फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि उसे अवैध हथियार कहां से मिले। मामले की आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस