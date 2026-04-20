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Delhi Crime News : दिल्ली में दो अलग-अलग चाकूबाजी की घटनाएं: एक बुजुर्ग की हत्या, दूसरी में महिला की मौत और पति गंभीर रूप से घायल

दिल्ली में अपराध की दो बड़ी घटनाएं, चाकूबाजी में बुजुर्ग और महिला की जान गई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 20, 2026, 04:11 AM
दिल्ली में दो अलग-अलग चाकूबाजी की घटनाएं: एक बुजुर्ग की हत्या, दूसरी में महिला की मौत और पति गंभीर रूप से घायल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार को आपराधिक घटनाओं ने चौंका दिया। एक घटना में बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या हो गई, जबकि दूसरी घटना में एक महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों मामलों में पुलिस जांच में जुटी है।

पहली घटना मन्दिर मार्ग थाना क्षेत्र की है, जहां शाम करीब 5:36 बजे पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को अंध विद्यालय के पास चाकूबाजी की सूचना मिली। सूचना में बताया गया कि एक व्यक्ति को उसके ही घर में चाकू मार दिया गया है।

पुलिस मौके पर पहुंची तो पहली मंजिल के एक कमरे में 63 वर्षीय मदन राम घायल अवस्था में पड़े मिले। उन्हें तुरंत लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार मृतक आरबीआई से सेवानिवृत्त एमटीएस कर्मचारी थे। वह अपने पीछे पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गए हैं।

क्राइम टीम ने घटनास्थल की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं।

वहीं, दूसरी घटना उत्तर-पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के आजादपुर मंडी इलाके की है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक महिला और उसके पति पर चाकू से हमला कर दिया।

इस हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सूत्रों के अनुसार हमलावरों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है, हालांकि अभी तक हमले के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

दोनों घटनाओं से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है।

--आईएएनएस

 

 

 

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