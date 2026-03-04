भारत समाचार

Delhi Crime Branch Recovery : दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता, 28 वर्षीय लापता लड़की को सुरक्षित बरामद किया

20 हजार इनाम घोषित, टेक्निकल सर्विलांस से सफल ऑपरेशन
Mar 04, 2026, 01:23 PM
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 28-वर्षीय एक लापता लड़की को क्राइम ब्रांच की एनआर-आई यूनिट ने सुरक्षित बरामद कर लिया है और उसे उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, जो जानकारी देने वालों के लिए था।

यह मामला दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 29 अक्टूबर 2025 को इस युवती के लापता होने की शिकायत दर्ज की गई थी। लंबे समय तक कोई ठोस सुराग नहीं मिलने के कारण जांच मुश्किल हो गई थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने लापता लड़की को ढूंढने में मदद करने वाली किसी भी जानकारी के लिए 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था।

क्राइम ब्रांच की टीम, जिसमें डब्ल्यू/एचसी कुसम (नंबर 734/सीआर) और एएसआई प्रेमवीर (नंबर 1271/सीआर) प्रमुख भूमिका में थे, ने इंस्पेक्टर अजय गहलावत के नेतृत्व में और एसीपी अशोक शर्मा की देखरेख में ऑपरेशन चलाया। टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और जमीनी स्तर पर गहन जांच के आधार पर लड़की को दिल्ली के झारोदा माजरा, बुराड़ी इलाके से 3 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक बरामद किया।

बरामद होने के बाद लड़की ने पुलिस को बताया कि पीतमपुरा में एक कॉल सेंटर में उसके साथ काम करने वाले एक लड़के से उसकी दोस्ती हो गई थी। जब परिवार को इस दोस्ती के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे डांटा और विरोध किया। इससे परेशान और गुस्से में आकर वह बिना किसी को बताए घर से चली गई थी। यह कोई अपहरण या बाहरी अपराध नहीं था, बल्कि पारिवारिक विवाद और भावनात्मक दबाव के कारण घर छोड़ने का मामला था।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने में लगातार सक्रिय है। यह सफल रिकवरी पुलिस की प्रतिबद्धता और टीमवर्क का एक शानदार उदाहरण है। डब्ल्यू/एचसी कुसम और एएसआई प्रेमवीर की मेहनत, लगन और बेहतरीन तालमेल की खास सराहना की गई है। इंस्पेक्टर अजय गहलावत और एसीपी अशोक शर्मा के नेतृत्व में पूरी टीम को बधाई दी गई है।

