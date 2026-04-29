Delhi Crime Branch Arres : दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, फरार घोषित अपराधी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2018 के आबकारी एक्ट मामले में फरार चल रहे एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। करीब एक साल से पुलिस और अदालत से बचकर घूम रहे आरोपी को क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज टीम ने मदनपुर खादर इलाके से दबोच लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान 32 वर्षीय राजू कुमार के रूप में हुई है। आरोपी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन थाने में दर्ज एफआईआर में वांछित था। यह मामला दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा 33/58 के तहत दर्ज किया गया था। आरोपी को 13 जून 2025 को अदालत ने घोषित अपराधी करार दिया था।

पुलिस के मुताबिक, 30 अक्टूबर 2018 को हजरत निजामुद्दीन थाना पुलिस ने एक महिंद्रा बोलेरो वाहन से 60 कार्टन अवैध शराब बरामद की थी। यह वाहन यूपी-14 बीटी सीरीज का था और आरोपी राजू कुमार के नाम पर था। बरामदगी के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वाहन भी जब्त कर लिया था।

मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और ट्रायल शुरू हुआ। इस दौरान आरोपी को जमानत मिल गई, लेकिन बाद में उसने अदालत में पेश होना बंद कर दिया। लगातार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने 13 जून 2025 को उसे फरार घोषित कर दिया।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज, कमला मार्केट की टीम को आरोपी की मौजूदगी की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद इंस्पेक्टर वीर सिंह के नेतृत्व में एसीपी सतेन्द्र मोहन की निगरानी में एक टीम गठित की गई। टीम में एएसआई दीप चंद, हेड कांस्टेबल संदीप और हेड कांस्टेबल विनोद शामिल थे।

पुलिस ने मुखबिर तंत्र और तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। काफी समय तक निगरानी और रणनीतिक तैयारी के बाद पुलिस ने 28 अप्रैल 2026 को मदनपुर खादर, दिल्ली से आरोपी राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी राजू कुमार ने कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी और इसके बाद वह भोगल इलाके में अवैध शराब के कारोबार में शामिल हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत पहले से छह मामले दर्ज हैं।

पुलिस का कहना है कि वह फिलहाल भी इलाके में चोरी-छिपे अवैध शराब की बिक्री कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को 28 अप्रैल को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

--आईएएनएस

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