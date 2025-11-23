Delhi Drug Arrest : दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई : 8 करोड़ रुपए का हेरोइन सप्लायर, एनडीपीएस के दो केस में भगोड़ा गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (डब्ल्यूआर-II) ने राजधानी में हाई-प्योरिटी हेरोइन की सप्लाई करने वाले कुख्यात ड्रग तस्कर तुषार (31) पुत्र मनजीत सिंह, निवासी महावीर एन्क्लेव, नई दिल्ली को गिरफ्तार किया है। यह कदम इंटरस्टेट नारकोटिक्स सिंडिकेट को तगड़ा झटका माना जा रहा है।

आरोपी इस साल दो बड़े एनडीपीएस केस में भगोड़ा घोषित था, जिसमें कुल 770 ग्राम (258 ग्राम + 512 ग्राम) हेरोइन बरामद हुई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है।

क्राइम ब्रांच के डीसीपी हर्ष इंदौरा (आईपीएस) के निर्देश पर एसीपी राजपाल डबास के सुपरविजन में इंस्पेक्टर सतीश मलिक की टीम ने 21 नवंबर को गुप्त सूचना मिलते ही महावीर एन्क्लेव में ट्रैप लगाया। तकनीकी निगरानी की मदद से आरोपी को गली नंबर-5, महावीर एन्क्लेव से दबोच लिया गया।

आरोपी के खिलाफ दो केस एनडीपीएस के एक्ट के तहत क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज किए थे, और दोनों ही मामलों में आरोपी को कोर्ट ने भगोड़ा/प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया था।

पुलिस पूछताछ में तुषार ने कबूल किया कि वह एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है जो दिल्ली-एनसीआर में नेपाली-अफगानी रूट से आने वाली हाई-प्योरिटी हेरोइन की सप्लाई करता है। उसका पूरा परिवार ही नशे के कारोबार में लिप्त है। क्राइम को छिपाने के लिए उसने महावीर एन्क्लेव में बुटीक की आड़ में दुकान खोल रखी थी।

आरोपी के आपराधिक इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम 2016 में हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ। उसके बाद 2022 में धमकी और घर में घुसकर मारपीट का केस दर्ज किया गया। इसके अलावा 2024 में भी क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज की गई।

डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा ने बताया कि इस गिरफ्तारी से दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय एक बड़े इंटरस्टेट ड्रग्स नेटवर्क की कमर टूट गई है। लोकल कैरियर्स और बड़े सप्लायर्स को लगातार निशाना बनाकर राजधानी को ड्रग-फ्री बनाने की मुहिम तेज कर दी गई है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर दोनों एनडीपीएस केस में पुलिस रिमांड लिया जाएगा।

--आईएएनएस