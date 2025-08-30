Illegal Arms Delhi Police: दक्षिणी रेंज क्राइम ब्रांच ने कुख्यात अपराधी को दबोचा, पिस्तौल और कारतूस बरामद

नई दिल्ली: दक्षिणी रेंज क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने दिल्ली के संगम विहार के रहने वाले कुख्यात मेहताब अली को मालवीय नगर के घोड़ा पार्क से गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई में उसके पास से एक लोडेड पिस्तौल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिससे एक बड़ी वारदात टल गई।

इस ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया ने किया, जिनके अधीन एसीपी गिरीश कौशिक के पर्यवेक्षण में एक खास टीम काम कर रही थी। टीम में एएसआई विजुमोन, हेड कांस्टेबल सोनवीर, उमेश, अरविंद और महिला कांस्टेबल शोभा शामिल थे। 29 अगस्त को मिली खुफिया जानकारी के बाद टीम ने मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन क्षेत्र में नजर रखी। सही वक्त पर मेहताब को घोड़ा पार्क के पास पकड़ा गया। टीम ने साहस और पेशेवराना तरीके से उसे गिरफ्तार किया और हथियार बरामद किए।

पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मेहताब को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जहां उससे पूछताछ जारी है। जांच में हथियार के स्रोत और उसके साथियों की पहचान करने की कोशिश हो रही है, जो अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि मेहताब एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम उल्लंघन के पांच अन्य मामले दर्ज हैं। वह दक्षिण दिल्ली में सक्रिय रोहित चौधरी गिरोह का सक्रिय सदस्य भी है, जो जबरन वसूली, मारपीट और अवैध हथियार रखने के लिए कुख्यात है। इस गिरफ्तारी को क्षेत्र में गिरोह के खिलाफ चल रही कार्रवाई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

पुलिस का कहना है कि मेहताब की गिरफ्तारी से इलाके में अपराध पर लगाम लगेगी। स्थानीय लोग इस कार्रवाई से राहत महसूस कर रहे हैं और पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। जांच आगे बढ़ रही है और जल्द ही उसके साथियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है।