Delhi Crime Branch Arrest: दिल्ली सदर बाजार लूट मामले का वांछित बदमाश राजस्थान से गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सदर बाजार लूट मामले में वांछित कुख्यात लुटेरे महेश उर्फ गोलू (29) को राजस्थान के झुंझुनू जिले के डूमोली खुर्द, सिंघाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से ही लूट, दुष्कर्म, चोरी और रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट जैसे मामलों में छह आपराधिक मामले दर्ज हैं।

दरअसल, 2 दिसंबर 2024 को शिकायतकर्ता रजत राजपाल सदर बाजार में खिलौने खरीदने पहुंचे थे। जब वह तेलीवाड़ा चौक के पास पहुंचे, तभी तीन अज्ञात बदमाशों ने उनका रास्ता रोककर गले को दबाकर उनसे 50 हजार रुपए नकद लूट लिए। शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने एक आरोपी आकाश उर्फ मट्ठी निवासी नबी करीम को पकड़ लिया। इस घटना के बाद एफआईआर संख्या 1342/24 दर्ज की गई। वहीं, मुख्य आरोपी महेश उर्फ गोलू मौके से फरार हो गया था और तब से पुलिस की पकड़ से बाहर था।

19 अगस्त 2025 को हेड कांस्टेबल गौरव दागर को गुप्त सूचना मिली कि महेश उर्फ गोलू फिलहाल सिंघाना (राजस्थान) के डूमोली खुर्द क्षेत्र में रह रहा है और समय-समय पर ठिकाना बदलता रहता है। इस पर इंस्पेक्टर केके शर्मा की अगुवाई में टीम गठित की गई, जिसमें एएसआई श्याम सिंह, एएसआई मोहम्मद तालीम, एचसी गौरव दागर, एचसी ललित चौधरी और एचसी दीपक नगर शामिल थे। एसीपी पंकज अरोड़ा के निर्देशन में टीम ने छापेमारी कर आरोपी महेश उर्फ गोलू को दबोच लिया।

आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। उसने 5वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई छोड़ दी। मजदूरी करते हुए वह इलाके के आपराधिक तत्वों के संपर्क में आया और चोरी, स्नैचिंग और लूट की वारदातों में शामिल हो गया। आरोपी विवाहित है और उसकी एक बेटी है। गिरफ्तारी से पहले वह राजस्थान के सिंघाना क्षेत्र में एक ढाबे पर काम कर रहा था।

क्राइम ब्रांच ने आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना संबंधित थानों की पुलिस को दे दी है, ताकि आगे की कानूनी कार्यवाही की जा सके।