Delhi Crime Branch : दिल्ली पुलिस को मिली कामयाबी, ज्योति बाबा गैंग का सदस्य गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे और कुख्यात ज्योति बाबा गैंग के सदस्य राकेश उर्फ टिंकू को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक ब्रेटा पिस्टल और दो कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

क्राइम ब्रांच के अनुसार, राकेश उर्फ टिंकू दिल्ली के हरिनगर थाने में दर्ज हत्या के एक बड़े मामले में वांछित था। आरोपी को पहले अंतरिम जमानत मिली थी लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ और फरार हो गया। इसके बाद अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संगठित अपराध और गैंगस्टरों पर लगाम लगाने के लिए हाल ही में एक विशेष अभियान चलाया गया था। इसी अभियान के तहत क्राइम ब्रांच की टीम लगातार फरार और खतरनाक अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी। तकनीकी निगरानी के साथ-साथ मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया था।

इसी दौरान 5 मई को क्राइम ब्रांच की टीम को राकेश के बारे में खुफिया जानकारी मिली। सूचना मिलते ही एएसआई अनिल, हेड कांस्टेबल जनक गिल और कांस्टेबल संदीप की टीम ने इंस्पेक्टर पंकज ठाकरण के नेतृत्व में जाल बिछाया। पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने भागने का प्रयास किया लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया।

तलाशी लेने पर उसके पास से एक ब्रेटा पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला भी दर्ज कर लिया गया है।

जांच में सामने आया है कि 32 वर्षीय राकेश उर्फ टिंकू दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला है। उसने 12वीं तक पढ़ाई की लेकिन किशोरावस्था में ही गलत संगत में पड़ गया। साल 2018 में वह पहली बार तिहाड़ जेल पहुंचा और वहीं उसकी मुलाकात अपराध जगत के कई लोगों से हुई। धीरे-धीरे वह ज्योति बाबा गैंग का सक्रिय सदस्य बन गया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी हत्या, हमला, अवैध हथियार रखने और लूट जैसी कई वारदातों में शामिल रहा है। उसके खिलाफ दिल्ली के अलग-अलग थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

सबसे चर्चित मामला साल 2022 का है, जब हरिनगर इलाके के केस में राकेश और उसके साथियों पर तिहाड़ जेल के अंदर रामनिवास नामक व्यक्ति की हत्या करने का आरोप लगा था। इसी मामले में वह लंबे समय से फरार चल रहा था।

क्राइम ब्रांच ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उससे गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों और आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके पास बरामद हथियार कहां से आए और वह आगे किस वारदात को अंजाम देने की तैयारी में था।

--आईएएनएस