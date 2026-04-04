Delhi Crime : होली पर देसी कट्टे लेकर दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने होली के दिन शराब के नशे में हुड़दंग मचाने और गोली चलाने वाले एक आदतन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास दो देसी कट्टे और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

मामला भलस्वा डेयरी इलाके का है, जहां होली के मौके पर एक शख्स ने दो देसी कट्टों के साथ लोगों को धमकाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और हंगामा मचाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। इस मामले का संज्ञान लेते हुए, क्राइम ब्रांच, एनडीआर की एक विशेष टीम को उमेश बर्थवाल, एसीपी/एनडीआर की देखरेख में आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने के लिए तैनात किया गया।

टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर रामपाल कर रहे थे और इसमें एसआई प्रमोद कुमार, एसआई अमित कुमार, एसआई मुकेश, एसआई हेमंत, एएसआई नरेंद्र, एएसआई अमित, एएसआई अमित गुलिया, एएसआई पंकज, एएसआई संजय, एएसआई रामदास, एएसआई अंकित, एचसी धर्मेंद्र, एचसी यशपाल और कांस्टेबल तेजपाल शामिल थे।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी का नाम शिवम उर्फ शिवा है और वह मुकुंदपुर का निवासी है। आरोपी ने 4 मार्च 2026 को मुकुंदपुर पार्ट-2 इलाके में एक कार हटाने के दौरान शिकायतकर्ता अरविंद कुमार पांडे से बहस की। आरोपी शराब के नशे में था और उसने पहले गाली-गलौज की, फिर थोड़ी देर बाद वापस आया और दो देसी कट्टे लेकर एक गोली चलाई। गोली चलाने का उद्देश्य सीधे नुकसान पहुंचाना था, लेकिन शिकायतकर्ता बचकर अपने घर में चले गए। इसके अलावा आरोपी ने इलाके में भय फैलाया, लोगों को धमकाया और शिकायतकर्ता की कार और पड़ोसी की कार को भी नुकसान पहुंचाया।

पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। क्राइम ब्रांच की टीम ने लगातार तकनीकी निगरानी और स्थानीय खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आरोपी की लोकेशन ट्रेस की। टीम को सूचना मिली कि आरोपी यूईआर-II, दिल्ली के आसपास हो सकता है। इस जानकारी पर 3 अप्रैल को एक विशेष छापा मारा गया और आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के पास से दो देसी कट्टे और चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए। दोनों बंदूकें पहले से ही एक-एक जिंदा राउंड से लोड थीं, जिन्हें सुरक्षित तरीके से हटाया गया। इस मामले में अलग से तहत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

जांच में पता चला कि आरोपी शिवम पहले भी कई हिंसक घटनाओं में शामिल रहा है। उसने बताया कि 2023 में भी किसी विवाद के दौरान उसने फायरिंग की थी और 2024 में अमित उर्फ लंगड़ा के हत्या मामले में भी आरोपी था। इसके अलावा उसके खिलाफ पहले भी कई एफआईआर दर्ज हैं।

--आईएएनएस