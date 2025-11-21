Gurmat Samagam : दिल्ली की मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ से पहले लाल किला इलाके का किया निरीक्षण

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ के मौके पर होने वाले तीन दिन के 'गुरमत समागम' की चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए लाल किला इलाके का दौरा किया।

मुख्यमंत्री ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और सभी संबंधित विभागों को तय समय में और उच्चतम क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ अपना काम पूरा करने का निर्देश दिया।

निरीक्षण के दौरान, मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक रेगुलेशन, सफाई, रोशनी, पीने के पानी और इमरजेंसी सेवाओं की उपलब्धता से जुड़े मुख्य इंतजामों का जायजा लिया।

उन्होंने अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि कार्यक्रम के दौरान भक्तों और आने वालों को कोई परेशानी न हो और सभी विभागों के बीच आसान तालमेल की जरूरत पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ पूरे देश में गहरी श्रद्धा, आदर और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली में भी, 23, 24 और 25 नवंबर को लाल किले में तीन दिन का एक बड़ा कार्यक्रम प्लान किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि यह ऐतिहासिक स्मारक गुरु तेग बहादुर के सबसे बड़े बलिदान का गवाह है, और उन्होंने दिल्ली और देश भर के लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया।

कार्यक्रम की जानकारी देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन दिन के इस कार्यक्रम में कई खास एक्टिविटीज होंगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "इनमें एक बड़ा म्यूजियम शामिल होगा, जिसमें गुरु तेग बहादुर के जीवन और शहादत से जुड़े जरूरी ऐतिहासिक किस्से और सबूत दिखाए जाएंगे। लाल किले की प्राचीर पर एक खास लाइट-एंड-साउंड शो दिखाया जाएगा और सात संगत ग्रुप सत्संग और कीर्तन करेंगे। ऐसा इवेंट कई सदियों में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है, और सभी से गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक साथ आने की अपील की।"

