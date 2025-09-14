Delhi Seva Pakhwada : दिल्ली में 'सेवा पखवाड़ा' के दौरान 17 सितंबर से शुरू होंगी 75 बड़ी योजनाएं: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राजधानी में ‘सेवा पखवाड़ा’ की शुरुआत होगी, जो 2 अक्टूबर तक चलेगी।

इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान 75 नई योजनाएं लॉन्च की जाएंगी और कई सारे कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "इस सेवा पखवाड़ा के जरिए प्रतिदिन एक नई योजना की घोषणा की जाएगी, जो दिल्ली को 'विकसित दिल्ली' की दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"

दिल्ली सचिवालय में इसको लेकर एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री ने की। बैठक में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद, मंत्री, विधायक, पार्षद और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जब से दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन खास तरीके से सेवा पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस बार इसे और भव्य रूप देने के लिए सरकार ने 75 महत्वपूर्ण योजनाएं एवं प्रोग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के हर दिन दिल्लीवासियों को एक नया उपहार मिलेगा। इसमें स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास, तथा अन्य लोक-कल्याणकारी योजनाएं शामिल होंगी।

उन्होंने कहा कि आने वाले 15 दिन दिल्ली के लिए ऐतिहासिक साबित होंगे। विकास के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे और सुशासन के नए आयाम तय किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बीते 6 महीनों में उन्होंने और उनके मंत्रियों ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली, ताकि अधूरे और रुके हुए काम पूरे किए जा सकें। अब वही योजनाएं जनता को समर्पित की जा रही हैं।

रेखा गुप्ता ने विशेष रूप से 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना' का जिक्र किया, जो सेवा पखवाड़ा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की जाएगी। यह योजना राजधानी के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में मील का पत्थर साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पखवाड़ा न केवल दिल्ली, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और दिल्ली की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा।