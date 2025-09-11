भारत समाचार

Rekha Gupta Book Launch : दिल्ली की सीएम ने 'बीजेपी दिल्ली विन-मोदी की गारंटी' पुस्तक का विमोचन किया, महिलाओं की भूमिका को सराहा

सीएम रेखा गुप्ता ने ‘मोदी की गारंटी’ पुस्तक लॉन्च कर कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया
Sep 11, 2025, 01:03 AM
नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को ‘बीजेपी दिल्ली विन-मोदी की गारंटी’ पुस्तक का साथ विमोचन किया। इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने भावुक होकर भाजपा कार्यकर्ताओं, विशेषकर महिलाओं को प्रेरित किया।

सीएम रेखा गुप्ता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "ईश्वर द्वारा दिए गए समय का सदुपयोग करना चाहिए। महिलाओं को अक्सर संगठन में तिलक लगवाने, रजिस्ट्रेशन करवाने, रंगोली बनाने या माला पहनाने जैसे छोटे-मोटे काम सौंपे जाते हैं। लेकिन यदि महिलाएं लेखन, पढ़ाई जैसे बौद्धिक कार्य करेंगी, तो संगठन उन्हें मुख्यधारा में लाएगा। जब आप अपनी ताकत दिखाएंगी, तो बाहर आएंगी।"

अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, "जब मैं पहली बार जिला अध्यक्ष बनीं, तो 14 जिला अध्यक्षों में सबसे ज्यादा काम करने वाली महिला बनी। प्रतिस्पर्धा में हमने मेहनत की, विश्वास बढ़ा।"

उन्होंने भाजपा को 'मोदी की गारंटी' बताया, जो उनके आत्मा में बसी है। 2015, 2020 और 2025 के चुनावों का जिक्र करते हुए कहा, "2015 में हार के बाद कार्यकर्ता रोए, लेकिन फिर खड़े होकर काम किया। पार्टी ने मेहनत की, जनता ने छवि स्वीकार की। भाजपा कभी झुकती नहीं। 2 से 300 तक सीटें बढ़ाने का सिलसिला देखा। 2020 में 1700 वोटों से हार गईं, 63 सीटों पर प्रत्याशी हारे, लेकिन 2025 में कमर कस ली। एक लंबी छलांग के लिए दो कदम पीछे हटना पड़ता है। हमने तैयारी की। हर व्यक्ति ने संघर्ष किया। धरना-प्रदर्शन, बैठकें, हर दिन लगे रहे। रातों को झोपड़ियों में रुके, स्ट्रेटजी बनाई।"

उन्होंने कहा, "पीएम मोदी की आखिरी रैली में 'मोदी की गारंटी' के तीन शब्दों ने दिल्ली की जनता का मन जीत लिया। दिल्ली को विकास का बयार बहाने का वादा किया। उस दिन से दिल्ली बदल गई, और हम सीटें जीत गए।"

भावुक होते हुए सीएम ने कहा, "विधायक बनने का सपना 15 साल पुराना था। आज भाजपा सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूं, और मैं भावुक हो जाती हूं। यह हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। गली-गली घूमे, तब सरकार बनी।"

सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम की तस्वीर 'एक्स' पर शेयर करते हुए लिखा, "आज ‘बीजेपी दिल्ली विन-मोदी की गारंटी’ पुस्तक का भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ जी के साथ विमोचन किया। भाजपा दिल्ली महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा द्वारा लिखी यह पुस्तक 27 वर्षों के बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड जनादेश को सहेजती है।"

उन्होंने लिखा, "सेवा का यह अवसर कार्यकर्ताओं के समर्पण, संगठन की शक्ति और सबसे बढ़कर दिल्ली की जनता के विश्वास का परिणाम है। इस विश्वास को पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी ‘मोदी की गारंटी’ ने और मजबूती दी। दिल्ली भाजपा की यह यात्रा जनता के विश्वास और प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा है।"

 

 

