Delhi EWS Housing : गरीब परिवारों का सपना दिल्ली सरकार पूरा करेगी: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने गरीबों के हित में कार्य नहीं किया। लेकिन, वर्तमान की भाजपा सरकार दिल्ली में रहने वाले गरीबों के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकारों ने गरीबों से सिर्फ वादे किए, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया। मौजूदा भाजपा सरकार यह पक्का करने के लिए काम कर रही है कि गरीब परिवारों के पास रहने के लिए सही घर हों।

रेखा गुप्ता ने मंगलवार को भलस्वा में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निरीक्षण किया। अधिकारियों को इस कैंपस में पार्किंग, मार्केट और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यहां ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी तथा बच्चों व बुजुर्गों के लिए सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

उन्होंने कहा कि ये फ्लैट्स भले ही सालों पहले तैयार हो गए थे, लेकिन पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण खाली ही रह गए और अब जर्जर स्थिति में हैं। हमारी सरकार झुग्गियों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इस कड़ी में आज इन ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निरीक्षण कर यहां की स्थिति का जायजा लिया।

सीएम ने कहा कि हमने जो प्लान बनाया है, उसमें फ्लैट को पूरी तरह से मॉडल बनाकर हर प्रकार की सुविधा होगी। दिल्ली की सरकार गरीबों के हित में कार्य करने वाली सरकार है। हम जो प्लान बनाकर लाए हैं, उसे इसी कार्यकाल में पूरा कर दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ भलस्वा स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का निरीक्षण किया। वर्षों पूर्व निर्मित ये फ्लैट्स पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण उपयोग में नहीं आ सके और अब जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। अब हमारी सरकार इन परिसरों को पूरी तरह विकसित कर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आज विस्तृत आकलन कर अधिकारियों को पार्किंग, मार्केट ज़ोन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी, तथा बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक सामुदायिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए। ताकि झुग्गीवासी यहां बेहतर, सुरक्षित और सम्मानपूर्वक रह सकें।

--आईएएनएस