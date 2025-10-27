भारत समाचार

Chhath Puja Delhi : यमुना घाट भव्य और सुरक्षित छठ पूजा के लिए तैयार: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

सीएम रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के सफल आयोजन और तैयारियों पर भरोसा जताया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 27, 2025, 05:12 AM
यमुना घाट भव्य और सुरक्षित छठ पूजा के लिए तैयार: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को श्रद्धालुओं को इस वर्ष यादगार छठ पर्व का आश्वासन देते हुए दावा किया कि पल्ला से कालिंदी तक सभी यमुना घाटों पर पूर्वांचल भाइयों और बहनों के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, "सभी भाई-बहनों को छठ महापर्व की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इस बार का छठ का यह त्योहार दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है।

उन्‍होंने वीडियो संदेश में आगे कहा कि वर्षों बाद यमुना के तट पर हमारे भाई-बहन सूर्य की उपासना कर पाएंगे, सूर्य को अर्घ्य दे पाएंगे। हमने बहुत सारी तैयारियां की हैं। पल्ला से लेकर कालिंदी तक जितने भी छठ घाट हैं, उन पर अपने पूर्वांचल के भाई-बहनों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया से प्रार्थना करती हूं कि उनकी कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे।

इससे पहले, कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा और तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली भर के कई छठ घाटों का दौरा किया।

उन्होंने मयूर विहार घाट, अशोक नगर, कोंडली और त्रिलोकपुरी में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने वासुदेव घाट का दौरा किया, जहां सीएम गुप्ता भी मौजूद रहीं।

उन्होंने मिलकर सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, टेंट लगाने, जल स्तर और यातायात प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा की। मंत्री ने सोनिया विहार सहित कई अन्य घाटों का भी निरीक्षण किया।

कपिल मिश्रा ने कहा कि इस वर्ष दिल्ली भर में छठ पूजा को लेकर असाधारण उत्साह है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष 1,300 से अधिक छठ घाटों पर सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। प्रशासन, नगर निकाय, जल बोर्ड, पुलिस और स्वच्छता विभाग के अधिकारी घाटों पर लगातार तैनात हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो।

 

 

 

Delhi newsChhath PujaCultural CelebrationsYamuna GhatsFestival PreparationsPublic FacilitiesCommunity Worship

Related posts

Loading...

More from author

Loading...