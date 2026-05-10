Rekha Gupta Statement : सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रविवार को एक ट्रेनिंग कैंप में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र-निर्माण के सिद्धांत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दोहराया।

'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान–2026' के तहत आयोजित सत्र के बाद मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, "पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान-2026 के अंतर्गत आज नई दिल्ली एवं करोल बाग जिलों के प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की संगठनात्मक मजबूती तथा आगामी लक्ष्यों पर संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ।"

उन्होंने कहा, "किसी भी संगठन के लिए प्रण और प्रशिक्षण दोनों ही अनिवार्य होते हैं। प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है, जो कार्यकर्ता के भीतर वैचारिक स्पष्टता और कार्यकुशलता विकसित करती है। भाजपा का कार्यकर्ता ही वह धुरी है, जो संगठन के विचारों और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को जन-जन तक पहुंचाता है। जब कार्यकर्ता प्रशिक्षित और संकल्पित होता है, तब राष्ट्र निर्माण का संकल्प सिद्ध होता है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कोने-कोने तक हमारी विचारधारा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अंग, बंग और कलिंग से लेकर गंगोत्री से गंगासागर तक हर तरफ सेवा और सुशासन का कमल खिला हुआ है। यह भाजपा के लाखों निष्ठावान कार्यकर्ताओं के समर्पण और अटूट परिश्रम का ही परिणाम है।"

मुख्यमंत्री ने पोस्ट में आगे लिखा, "इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज, विधायक हरीश खुराना, उमंग बजाज, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर सहित समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।"

मुख्यमंत्री ने भाजपा के विस्तार का श्रेय लाखों वफादार कार्यकर्ताओं के समर्पण और अथक परिश्रम को दिया।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने भी भाजपा के कार्य सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यकर्ता राष्ट्र-निर्माण के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यशालाएं संगठन की विचारधारा, कार्यप्रणाली और सेवा भावना को मज़बूत करने का एक प्रभावी माध्यम हैं।

इससे पहले, सचदेवा ने हरिद्वार में 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान–2026' के तहत उत्तर-पूर्वी और नवीन शाहदरा जिलों के लिए आयोजित जिला-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं को संबोधित किया।

--आईएएनएस