नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के प्रचार अभियान को गति देने के लिए सोमवार को पटना पहुंचीं। पार्टी ने बताया कि अगले तीन दिनों में उनकी 12 से ज्‍यादा जनसभाएं होंगी। बिहार में पहले चरण का 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को मतदान होना है, जिनके नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि अगले तीन दिनों में, सीएम रेखा गुप्‍ता राज्य भर में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगी।

बयान के मुताबिक, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सहयोगी दलों के नेता, पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ता भी होंगे। जनसभाओं के अलावा, मुख्यमंत्री रोड शो में भी हिस्सा लेंगी। चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री का यह तीसरा बिहार दौरा होगा और इसे एक बेहद व्यस्त दौरा बताया जा रहा है।

तीन दिनों में, वह 12 से 15 निर्वाचन क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित करेंगी, जिनमें 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले मतदान क्षेत्र शामिल हैं। तीन दिवसीय अभियान के दौरान दिल्‍ली की सीएम 4 नवंबर को सिवान, बड़हरिया, बैकुंठपुर और आसपास के इलाकों सहित कई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी रैलियां, जनसभाएं और रोड शो करेंगी। 5 नवंबर को उनका अभियान गौरा बौराम, अरवल, गया शहर और औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्रों में होगा।

वहीं, वह 6 नवंबर को भागलपुर, वारिसलीगंज, हिसुआ और दिनारा निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगी। उनके 6 नवंबर की शाम को नई दिल्ली लौटने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री के बिहार कार्यक्रम की घोषणा उस दिन की गई जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी महासचिवों की बैठक की अध्यक्षता की।

इससे पहले एक चुनावी रैली के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर तीखा हमला बोला और उनके 15 साल के शासन को बिहार के उद्योगों और चीनी मिलों को बंद करने वाली अराजकता के लिए जिम्मेदार ठहराया।