Rekha Gupta Health Update: ‘वह स्वस्थ हैं और काम पर जल्द होगी वापसी’ सीएम रेखा गुप्ता से मिलने के बाद बोले भाजपा सांसद

भाजपा सांसदों ने कहा- सीएम रेखा गुप्ता पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत मनोबल के साथ काम पर लौटेंगी।
Aug 21, 2025, 08:51 AM
नई दिल्ली:  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाल ही में एक जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ था, जिसके बाद उनकी तबीयत को लेकर चिंता जताई जा रही थी। गुरुवार को दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सात सांसदों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सांसदों ने जनता को आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री की तबीयत में काफी सुधार है।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "हमारी मुख्यमंत्री का मनोबल न गिरा है और न ही गिरेगा। जनसुनवाई पहले की तरह जारी रहेगी। अगली बैठक में वह लोगों से मिलेंगी और शुक्रवार से काम पर लौट आएंगी। आज भी लोगों से मिलने के बाद वह काम करती रहीं। हम पुलिस जांच का इंतजार करेंगे। इसके अलावा, हमारी मुख्यमंत्री अब ठीक हैं। हां, उन्हें चोट जरूर लगी थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक है।"

बांसुरी स्वराज ने कहा, "आज दिल्ली के सभी 7 सांसदों के साथ हमने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके आवास पर जाकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूं कि रेखा गुप्ता एक शेरनी हैं, बहुत बहादुर नेता हैं। उनका मनोबल पूरी तरह से बरकरार है। इस कायरतापूर्ण और गंभीर हमले से उनकी कार्यशैली पर जरा भी असर नहीं पड़ा है। उन्होंने बैठकें लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है; जांच के बाद चीजों को देखा जाएगा।"

चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक हैं। उनकी दिनचर्या सामान्य रूप से चल रही है। हम सबने मिलकर उनसे मुलाकात की और लंबी बातचीत की। उनकी तबियत ठीक है। एजेंसियां अपना काम करेंगी, पुलिस अपनी जांच करेगी, और सच्चाई अंततः सामने आएगी।"

योगेंद्र चंदोलिया ने हमले की निंदा करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक हैं। कल की घटना निंदनीय है। जो व्यक्ति वहां आया था उसने हमले का प्रयास किया। हम सबने मिलकर यह दिखाया कि पूरी दिल्ली एकजुट है, सभी विधायक, कैबिनेट और हर कोई। ऐसी घटनाएं, जहां कोई बैठक के बहाने इस तरह की हरकतें करता है, निश्चित रूप से समीक्षा की आवश्यकता है और प्रशासन इसकी जांच करेगा।

भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, "मुख्यमंत्री पूरी तरह से ठीक हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा है। हमने उनसे मुलाकात की और मेरा मानना है कि किसी के लिए भी यह सोचना गलत है कि ऐसी घटना से उनका आत्मविश्वास डगमगा सकता है या जनता से उनका जुड़ाव कमजोर हो सकता है। मुख्यमंत्री जनता के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और पहले की तरह अपना काम जारी रखे हुए हैं। सुरक्षा में कोई चूक नहीं थी। बहुत जल्द ही सीएम जनता के बीच दिखाई देंगी।

 

