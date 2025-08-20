Delhi CM Rekha Gupta Attack: 'आप' ने दिल्ली सीएम पर हुए हमले की निंदा की, केजरीवाल ने कहा- लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना की निंदा की।

अरविंद केजरीवाल ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं होने की बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता।"

उन्होंने इस घटना पर दिल्ली पुलिस से उचित कार्रवाई करने की बात करते हुए लिखा, "मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों।"

दिल्ली 'आप' के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "लोकतंत्र और सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कोई भी हिंसा , हर तरह की हिंसा की सिर्फ़ और सिर्फ़ निंदा होनी चाहिए। हम वो नहीं जो किसी भी हिंसा को उचित ठहराएं। आशा है सभी दल अनुसरण करेंगे। हम रेखा गुप्ता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।"

आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी हमले की निंदा की और समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होने की बात कही।

बता दें कि दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला तब हुआ, जब वे जनसुनवाई कर रही थीं। सीएम रेखा गुप्ता राजनिवास मार्ग स्थित कैंप ऑफिस में हर बुधवार जनसुनवाई करती हैं। हर बार की तरह इस बार भी सुबह 7 बजे से जनसुनवाई शुरू हुई। इस दौरान आरोपी सुबह करीब 8 बजे मुख्यमंत्री के पास पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ सिविल लाइन्स ले गई, जबकि सीएम को मेडिकल उपचार के लिए ले जाया गया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया के रूप में हुई है। वह 41 साल का है। पुलिस हमले के कारणों का पता लगाने के लिए हमलावर से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में गुजरात पुलिस से संपर्क किया है।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री एक डॉक्टर की निगरानी में हैं और घटना के बाद, मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सिविल लाइंस थाने में जांच चल रही है। पुलिस के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर मौजूद थे।