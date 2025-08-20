Delhi CM Rekha Gupta Attack: सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश के परिजन-पड़ोसी ने बताया- उसका मानसिक स्वास्थ्य स्थिर नहीं

राजकोट: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार की सुबह 'जन सुनवाई' के दौरान हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान गुजरात के राजकोट के राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया के रूप में हुई है। राजेश की मां ने कहा है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य स्थिर नहीं है।

राजेश की मां भानुवेन ने कहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "वह रविवार को राजकोट गया था। उसके परिवार में दो बेटे हैं और वह रिक्शा चलाता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर है। वह कभी-कभी परिवार में किसी पर भी हमला कर देता है।"

आईएएनएस से बात करते हुए राजेश के पड़ोसी सुरेश भाई ने कहा, "ऐसा नहीं हो सकता कि वह दिल्ली की मुख्यमंत्री पर अटैक करे। वह सीधा आदमी है। पशु-पक्षी की सेवा करने वाला आदमी है। गांव में से पशुओं को ढूंढकर उन्हें खाना खिलाता है। वह भगवान शंकर का बड़ा भक्त है। रिक्शा चलाता है। वह दिमाग का थोड़ा टेढ़ा और गर्म स्वभाव का है। हालांकि, पिछले 5-6 साल में काफी शांत था। हो सकता है कि नशे में उसने ऐसा काम किया हो।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बुधवार को साप्ताहिक 'जन सुनवाई' कर रही थी। इस दौरान राजेश ने उन पर हमला किया।

जानकारी के मुताबिक, "हमलावर ने मुख्यमंत्री पर हमला करने से पहले उन्हें कुछ कागज दिए और एक अदालती मामले का हवाला दिया। इसके बाद उसने मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया।"

राजेश को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। उसे सिविल लाइंस थाना ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में गुजरात पुलिस से संपर्क किया है। मामले की जांच दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में की जाएगी।

सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान राजेश अचानक बाहर आया और मुख्यमंत्री पर एक भारी वस्तु फेंक दी। हमले के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जमीन पर गिर पड़ीं।

दिल्ली सीएम पर हुए हमले को उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक के रूप में देखा जा रहा है। घटना के बाद, मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।