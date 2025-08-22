भारत समाचार

Rekha Gupta Attack Case: दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में पुलिस ने राजेश खिमजी के दोस्त को हिरासत में लिया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जांच में पुलिस ने अहम कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी राजेश खिमजी के दोस्त को गुजरात के राजकोट से हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसने आरोपी को पैसे ट्रांसफर किए थे। दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और हमले के मकसद व संभावित संगठनात्मक संबंधों की जांच कर रही है। इस बीच रेखा गुप्ता ने साफ कहा है कि वह दिल्ली की जनता से जुड़े कार्यक्रम जारी रखेंगी।
Aug 22, 2025, 07:06 AM
नई दिल्ली:  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर दो दिन पहले हुए हमले के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यह युवक मुख्य आरोपी राजेश खिमजी का दोस्त है। दिल्ली पुलिस ने राजेश खिमजी के दोस्त को गुजरात के राजकोट से हिरासत में लिया।

दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि राजेश खिमजी को उसके दोस्त ने कथित तौर पर पैसे ट्रांसफर किए थे। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, "राजेश के कई दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करके उनके बयान की पुष्टि की जा रही है, जिनमें से उसका एक यह दोस्त भी है। वह भी एक ऑटो चालक है और उसने राजेश को पैसे ट्रांसफर किए थे।" दिल्ली पुलिस ने यह स्पष्ट किया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

दिल्ली पुलिस की एक टीम अभी राजकोट में है और हिरासत में लिए गए युवक को शाम तक राजधानी लाया जा सकता है। इस बीच, आरोपी राजेश खिमजी से भी दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। गुरुवार को अदालत ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था।

पुलिस हमले के मकसद का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या राजेश खिमजी का किसी संगठन से कोई संबंध था या उसने किसी की मदद से अपना रूट प्लान किया था।

हमले के बावजूद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि वह अब सिर्फ अपने आवास पर नहीं, बल्कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी 'जन सुनवाई' सत्र आयोजित करती रहेंगी। रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह भी लिखा कि उनके जीवन का हर क्षण और शरीर का हर कण दिल्ली के नाम है। वह इन सभी अप्रत्याशित प्रहारों के बावजूद दिल्ली का साथ कभी नहीं छोड़ेंगी।

 

 

