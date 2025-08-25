भारत समाचार

Rekha Gupta Attack Case: सीएम रेखा गुप्‍ता हमले मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हमलावर के दोस्त को किया गिरफ्तार

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता हमला केस: आरोपी का दोस्त तहसीन गिरफ्तार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 25, 2025, 06:54 AM
सीएम रेखा गुप्‍ता हमले मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हमलावर के दोस्त को किया गिरफ्तार

नई दिल्‍ली:  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने हमलावर के दोस्त को गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने हमलावर राजेश के दोस्त तहसीन को राजकोट से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, इस घटना के दौरान तहसीन लगातार अपने दोस्त राजेश के संपर्क में था।

राजकोट से आरोपी के दोस्त ने उसकी सहायता करने के लिए पैसे भिजवाए थे।

पुलिस के मुताबिक, मुख्यमंत्री आवास पर जाने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए वह वापस शालीमार बाग मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पर चाकू से हमला करने की साजिश थी, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए सिविल लाइन इलाके में ही आरोपी ने चाकू फेंक दिया था। पुलिस आरोपी के दोस्त से भी लगातार पूछताछ कर रही है।

पुलिस हमले के मकसद का पता लगाने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या राजेश खिमजी का किसी संगठन से कोई संबंध था या उसने किसी की मदद से अपना रूट प्लान किया था।

वहीं, दिल्ली पुलिस को एक बार फिर सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी मिली। मुख्यमंत्री पर हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता के नजदीकी घेरे में सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंप दी गई थी। अब फिर से मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के नजदीकी घेरे तक की सुरक्षा दिल्ली पुलिस को दे दी गई है। पुलिस के मुताबिक, दिल्ली पुलिस को सुरक्षाकर्मियों की संख्या में इजाफा करने के लिए कहा गया है।

 

Rajkot ArrestDelhi Attack CaseLaw and OrderDelhi politicsDelhi CM Rekha Guptapolice investigationCRPF Security

Related posts

Loading...

More from author

Loading...