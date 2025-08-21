भारत समाचार

Rekha Gupta Attack Case: दिल्ली सीएम पर हमले का मामला: राजेश खिमजी को 5 दिन की पुलिस हिरासत

सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, आरोपी राजेश सकारिया पांच दिन की रिमांड पर
Aug 21, 2025, 06:10 AM
दिल्ली सीएम पर हमले का मामला: राजेश खिमजी को 5 दिन की पुलिस हिरासत

नई दिल्ली:  दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला करने वाले राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया को गुरुवार को पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को 41 साल के राजेश के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया। पुलिस हमले के पिछे की वजह जानने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रही है।

दिल्ली पुलिस ने कहा, "मुख्यमंत्री पर हमले के मामले में सिविल लाइन्स थाने में बीएनएस की धारा 109(1), 132, और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस मामले में सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।"

पुलिस ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों और स्पेशल सेल की एक टीम भी आरोपी से पूछताछ कर रही है।

पुलिस ने बताया कि राजेश मंगलवार सुबह ट्रेन से राजकोट से दिल्ली आया। यह उसका राष्ट्रीय राजधानी का पहला दौरा था। वह सिविल लाइन्स में गुजराती भवन में रुका। इसके बाद, वह शालीमार बाग में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निजी आवास पर गया और इसकी जानकारी अपने दोस्त को फोन पर दी।

इस बीच, राजेश के आपराधिक रिकॉर्ड का भी खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार, राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ पांच मामले दर्ज हैं। इनमें से चार मामलों में उसे बरी कर दिया गया है, जबकि एक मामला अभी कोर्ट में लंबित है, जिसकी अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में गुजरात पुलिस से संपर्क किया गया है और आरोपी के बारे में और जानकारी की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह 'जन सुनवाई' के दौरान हमला हुआ था। साप्ताहिक 'जन सुनवाई' के दौरान एक व्यक्ति अचानक बाहर आया और मुख्यमंत्री पर एक भारी वस्तु फेंकी, जिसके कारण रेखा गुप्ता जमीन पर गिर गई थीं।

 

