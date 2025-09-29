Transgender Welfare : ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं के लिए भाजपा सरकार बहुत कुछ सोचती है: लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की है। इस निर्णय की किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन एक सराहनीय कदम है।

लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सरकार हमारे समुदाय के लिए हमेशा सकारात्मक सोच रखती है।

सोमवार को आईएएनएस से बातचीत में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि 2014 से भाजपा की सरकार में हमारे लिए बहुत सोचा गया। ट्रांसजेंडर एक्ट, ट्रांसजेंडर बिल, हमारी ओर काफी ध्यान दिया गया और उल्लेखनीय कार्य किए गए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बोर्ड के गठन के बाद अधिकारियों के साथ मिलकर इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने उम्मीद जताई है कि ट्रांसजेंडर पुरस्कार समारोह में सीएम रेखा गुप्ता ने जो कहा है, उससे जरूर इस बोर्ड का गठन भी होगा। इस बोर्ड के गठन होने से यकीनन हमारी जो भी समस्याएं होंगी, उनका समाधान निकाला जाएगा।

ट्रांसजेंडर पुरस्कार समारोह को लेकर उन्होंने कहा कि हम यह आयोजन उन लोगों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं जो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कार्य करते हैं। चाहे वे ट्रांसजेंडर हों या हमारे सहयोगी, हम उन्हें सम्मान देकर जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मुझे खुशी है कि इस साल सीएम रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं।

ट्रांसजेंडर पुरस्कार समारोह को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह एक खूबसूरत आयोजन था। ट्रांसजेंडर समुदाय हमारे समाज का अभिन्न अंग है और लंबे समय से कई समस्याओं का सामना कर रहा है। दिल्ली में इस समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। हमने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से हम उनकी समस्याओं को कम करने का प्रयास करेंगे।

बता दें कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन को लेकर दिल्ली में रहने वाली अन्य ट्रांसजेंडरों की ओर से भी खुशी जाहिर की गई।