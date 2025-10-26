Chhath Puja Delhi : कपिल मिश्रा ने अशोक नगर, कोंडली और त्रिलोकपुरी में छठ घाटों का किया निरीक्षण

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना किनारेआस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने रविवार को अशोक नगर, कोंडली और त्रिलोकपुरी में छठ घाटों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ दिल्ली भाजपा चीफ वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे।

मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, "मैं छठ पूजा के लिए घाटों की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अशोक नगर, कोंडली और त्रिलोकपुरी का आया हूं। नौ घाटों को तैयार किया जा रहा है और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं ताकि समारोह का समय पर और कुशलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित हो सके।

मंत्री ने बताया कि कोंडली और त्रिलोकपुरी में स्थानीय लोगों ने अतिरिक्त छठ घाटों के निर्माण की मांग की है। इस मांग को पूरा करने के लिए वे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार और संगठन मिलकर छठ महापर्व की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में जुटे हैं।

मिश्रा ने कहा कि यह चुनी हुई सरकार का दायित्व है कि पूर्वांचल के सबसे बड़े पर्व को पूरे स्वाभिमान के साथ मनाया जाए।

अशोक नगर, कोंडली और त्रिलोकपुरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। यहां पर अगले कुछ घंटों में घाटों का समतलीकरण और निर्माण कार्य और तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला रात-दिन छठी मइया के उपासकों की सेवा में जुटा हुआ है ताकि यह पर्व भव्य और सुचारू रूप से संपन्न हो।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बार भव्य छठ पूजा मनाने की घोषणा की है। यमुना किनारे सुंदर-सुंदर छठ घाट बनाए जा रहे हैं।

रविवार को आस्था का महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आस्था और पवित्रता के महापर्व छठ के द्वितीय अनुष्ठान ‘खरना’ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन एवं व्रत-निष्ठ अवसर पर, मेरी प्रार्थना है कि छठी मइया और भगवान भास्कर की अपार कृपा सभी के जीवन में सदैव बनी रहे तथा आपके घर-परिवार में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। जय छठी मइया।