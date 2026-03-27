Delhi Budget 2026-27 : दिल्ली विधानसभा में 1.03 लाख करोड़ का बजट पास, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य पर बड़ा फोकस

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार का वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पास हो गया। 1,03,700 करोड़ रुपये का यह बजट सरकार ने ऐतिहासिक बताते हुए इसे इंफ्रास्ट्रक्चर और जनकल्याण को गति देने वाला करार दिया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का फोकस बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। उन्होंने घोषणा की कि मुनक नहर पर करीब 5,000 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रोड का निर्माण केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा। साथ ही, इस वर्ष मेट्रो के तीन नए कॉरिडोर पूरे होने की उम्मीद है, जिससे दिल्ली देश में सबसे बड़ा मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य बन जाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “उपचार अधिकार है, उपकार नहीं” के सिद्धांत पर चलते हुए स्वास्थ्य विभाग के लिए 12,645 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

उन्होंने बताया कि 515 करोड़ रुपये की लागत से माधवपुर, सीरजपुर, हदसाल और ज्वालापुरी के अस्पतालों का निर्माण पूरा किया जाएगा। आयुष्मान योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल कर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक समावेशी बनाया गया है।

इसके अलावा, वर्ष 2026-27 में 750 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। जीटीबी अस्पताल में 200 करोड़ रुपये की लागत से नया ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा। मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों और सीटों की संख्या में भी विस्तार किया जाएगा, जिसमें स्नातक स्तर पर 820 और स्नातकोत्तर स्तर पर 762 सीटों का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार ने अनमोल योजना के तहत नवजात शिशुओं के लिए 56 तरह की जांचें पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराने का भी ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट दिल्ली के हर नागरिक, खासकर बच्चों के लिए सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

--आईएएनएस