Delhi BJP Attack : दिल्ली भाजपा प्रमुख ने स्वास्थ्य सेवाओं पर 'आप' की भ्रामक टिप्पणियों की आलोचना की

नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) पर पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज द्वारा दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की 'योजना' के बारे में की गई भ्रामक टिप्पणी के लिए निशाना साधा।

सरकारी अस्पतालों में कथित कुप्रबंधन और सेवाओं के निजीकरण की योजना के बारे में भारद्वाज की टिप्पणियों को झूठ बताते हुए सचदेवा ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण हैं।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों के कामकाज के बारे में गलत जानकारी फैलाने से पहले, सौरभ भारद्वाज को यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके अपने कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र में कई घोटाले हुए थे।

सचदेवा ने आप सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित गड़बड़ियों का जिक्र किया, जिनमें सरकारी अस्पतालों में मशीन खरीद घोटाले, एक ही मोबाइल नंबर के तहत मोहल्ला क्लीनिकों में कई मरीजों का पंजीकरण और जांच में धोखाधड़ी और जनता को नकली दवाइयां बांटना शामिल है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा पर स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की योजना बनाने का आरोप लगाने से पहले, भारद्वाज को यह बताना चाहिए कि क्या यह सच नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान, सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी जांच, एक्स-रे और एमआरआई जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बंद करके निजी संस्थाओं को सौंप दी गईं, जिससे भारी रिश्वतखोरी हुई।

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की जनता जानती है कि भारद्वाज और उनकी आप सरकार से जुड़े अस्पताल निर्माण घोटाले की जांच चल रही है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भारद्वाज के सचिव डॉ. आरएन दास एक गैर-लाइसेंस प्राप्त निजी अस्पताल के संरक्षक थे, जहां एक दुखद आग में सात नवजात शिशुओं की जान चली गई थी- फिर भी पूर्व आप मंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की।

इससे पहले, दिल्ली भाजपा ने दिल्ली जनसंघ और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली के पूर्व मुख्य कार्यकारी पार्षद प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ​​की स्मृति में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया।

यह सभा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में सिविक सेंटर में आयोजित की गई।

बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, आरएसएस के दिल्ली प्रांत प्रचारक अनिल अग्रवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, भाजपा के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभा को संबोधित किया।